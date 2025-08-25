PODCAST CANLI YAYIN

Katil İsrail ordusu Gazze'deki Nasır Hastanesi'ni vurdu! 15 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'de Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 5'i gazeteci olmak üzere 15'e yükseldi

Katil İsrail ordusu Gazze'deki Nasır Hastanesi'ni vurdu! 15 kişi hayatını kaybetti

İsrail güçleri, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'ne Filistinli sağlık yetkililerinin açıklamasına göre saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırıda ölenler arasında Reuters için çalışan bir gazeteci ve El Cezire kameramanı da bulunuyor. Öldürülen gazetecilerden biri, Amerikan Associated Press haber ajansı ve Independent Arapça için çalışan foto muhabir Meryem Ebu Dakka olarak açıklandı. Yetkililer, Reuters ile sözleşmeli çalışan kameraman Hüsam el Masri'nin hayatını kaybettiğini, fotoğrafçı Hatem Khaled'in ise yaralandığını bildirdi.

Katil İsrail ordusu Gazze'deki Nasır Hastanesi'ni vurdu!

"ÜLKELERE YALVARIYORUM"

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya tepki göstererek, "Ülkelere yalvarıyorum, bu katliamı durdurmak için harekete geçmeden önce daha ne kadarına tanıklık etmeniz gerekiyor?" ifadelerini kullandı.

Katil İsrail ordusu Gazze'deki Nasır Hastanesi'ni vurdu! 15 kişi hayatını kaybetti (takvim foto arşiv)

Albanese, İsrail'in Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Saldırı neticesinde görev başındaki kurtarma ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirten Albanese, "Gazze'de bu tür sahneler her an yaşanıyor. Bunlar çoğu zaman görülmeden ve büyük oranda belgelenmeden yaşanıyor. Ülkelere yalvarıyorum, bu katliamı durdurmak için harekete geçmeden önce daha ne kadarına tanıklık etmeniz gerekiyor?" ifadelerini kullandı. Albanese, Gazze'ye yönelik ablukanın kırılması, İsrail'e yönelik silah ambargosu ve yaptırımlar uygulanması çağrısında da bulundu.

Katil İsrail ordusu Gazze'deki Nasır Hastanesi'ni vurdu! 15 kişi hayatını kaybetti
