Katil İsrail ordusu Gazze'deki Nasır Hastanesi'ni vurdu! 15 kişi hayatını kaybetti

İsrail güçleri, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'ne Filistinli sağlık yetkililerinin açıklamasına göre saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırıda ölenler arasında Reuters için çalışan bir gazeteci ve El Cezire kameramanı da bulunuyor. Öldürülen gazetecilerden biri, Amerikan Associated Press haber ajansı ve Independent Arapça için çalışan foto muhabir Meryem Ebu Dakka olarak açıklandı. Yetkililer, Reuters ile sözleşmeli çalışan kameraman Hüsam el Masri'nin hayatını kaybettiğini, fotoğrafçı Hatem Khaled'in ise yaralandığını bildirdi.

Katil İsrail ordusu Gazze'deki Nasır Hastanesi'ni vurdu!

"ÜLKELERE YALVARIYORUM"



Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya tepki göstererek, "Ülkelere yalvarıyorum, bu katliamı durdurmak için harekete geçmeden önce daha ne kadarına tanıklık etmeniz gerekiyor?" ifadelerini kullandı.