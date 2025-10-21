Katil İsrail ateşkesi dinlemiyor

Mısır'da imzalanan ateşkesi hiçe sayan İsrail yönetimi terörünü sürdürüyor. İsrail son 1 haftada 80 ihlal yaparak uluslararası insani hukuk kurallarına da meydan okuyor. Gazze Hükümeti Medya Ofisi, sivillere yönelik doğrudan ateş açılması ve gözaltına alınması, dron saldırıları ve bombardıman gibi ihlallerin yapıldığı İfade edildi. ihlallerin Gazze Şeridi'nin tüm vilayetlerinde tespit edildiği, bunun da İsrail'in "ateşkes kararına uymadığını ve Filistin halkına karşı terör politikasını sürdürdüğünü" ortaya koyduğu belirtildi.
Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana düzenlenen İsrail saldırıları sonucu 97 kişinin hayatını kaybettiği, 230'dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Gazze hükümeti, İsrail ordusunu ihlallerden tamamen sorumlu tutarak, Birleşmiş Milletler'i ve ateşkesin garantör taraflarını saldırıların durdurulması için acil müdahaleye çağırdı.
GAZZE'YİSARI BETONLA BÖLÜYOR
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yürürlükteki ateşkesin şartları kapsamında geri çekildiği alanı simgeleyen "Sarı Hat" sınırını fiziki olarak işaretlemeye başladı. Gazzelilerin topraklarında beton blokların sarıya boyandığı ve üzerlerine metal uyarı levhalarının yerleştirildiği görüldü. Bu adım, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Cuma günü verdiği talimat sonrasında hayata geçirildi. Katz, yapılan uygulamayı "Gazze halkına ve Hamas'a uyarı" olarak nitelendirerek "Bu hattı aşma girişimi ateşle karşılık bulacaktır" ifadelerini kullandı.