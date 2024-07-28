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Katar Emiri Al Sani ve İngiltere Başbakanı Starmer Paris’te buluştu! 10 Numara duyurdu: Gündemde Gazze var

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani 2024 Yaz Olimpiyarları için bulundukları Paris’te bir araya geldi. İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada iki liderin eğitim, ticaret ve enerji alanında iş birliği konusunda konuştuğu ve gündemde ayrıca, Gazze’nin olduğu bildirildi.

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024, 13:50 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 13:50
Katar Emiri Al Sani ve İngiltere Başbakanı Starmer Paris’te buluştu! 10 Numara duyurdu: Gündemde Gazze var

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, olimpiyatların açılış töreni için gittiği Paris'te Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

10 NUMARA DUYURDU

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre ikili, Paris'teki görüşmede İngiltere-Katar ilişkilerini ve öne çıkan konuları ele aldı.

AL SANİ VE STARMER'DEN İŞ BİRLİĞİ SÖZÜ

Özellikle eğitim, ticaret ve enerji alanındaki iş birliğini geliştirmeyi görüşen Katar Emiri ve İngiltere Başbakanı, temiz enerji, istihdam, düşük enerji maliyetleri ve enerji güvenliğinin önemi üzerinde de durdu.

GÜNDEMDE GAZZE VAR

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını da görüşen Al Sani ve Starmer, çatışmaların bir an önce sona ermesi için uluslararası toplumun rolünü masaya yatırdı.

İki lider gelecek dönemde de bir araya gelme konusunda anlaştı.

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