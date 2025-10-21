Kassam Tugayları saat verip duyurdu: Bu akşam 2 İsraillinin daha cesedini teslim edecekler

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Gazze 'deki ateşkes ve esir takası mutabakatı kapsamında İsrailli iki esirin daha cesedini teslim edecekleri belirtildi.

Hamas 'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrailli 2 esirin daha cesedini bu akşam saat 21:00'da teslim edeceklerini duyurdu.

SAAT DOKUZDA TAKAS VAR

Açıklamada, "Kassam Tugayları, Aksa Tufanı ateşkesi ve esir takası anlaşması çerçevesinde bugün enkazkan çıkarılan İsrailli 2 esirin cesedini bu akşam saat 21:00'da teslim edecek." denildi.

Hamas, daha önce İsrail'e 14 esirin cesedini teslim etmişti.

Kassam Tugayları, ellerindeki tüm cesetleri teslim ettiklerini, Gazze'de enkaz altında kalan İsrailli esirlerin cesetlerini çıkarabilmek için özel ekipmana ihtiyaç duyduklarını açıklamıştı.