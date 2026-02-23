Kartel liderinin ölümü sonrası Meksika alev aldı: 25 güvenlik personeli öldürüldü

Hızlı Özet Göster Jalisco Yeni Nesil Karteli lideri 'El Mencho' lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes, Meksika ordusunun Jalisco eyaletindeki operasyonunda öldürüldü.

Operasyonun ardından kartel üyeleri, ülke genelinde başlattıkları şiddet eylemlerinde 25'i güvenlik görevlisi olmak üzere çok sayıda kişiyi öldürdü.

Meksika'nın 20 eyaletinde 250'den fazla yol kesme eylemi gerçekleştirilirken, bazı bölgelerde okullar tatil edildi ve hayat durma noktasına geldi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum sükunet çağrısı yaparken, ABD Büyükelçiliği personeli ve vatandaşları için 'evde kalın' uyarısı yayımladı.

Beyaz Saray, 'El Mencho'nun etkisiz hale getirildiği operasyona ABD'nin istihbarat desteği sağladığını doğruladı.

Meksika Güvenlik Bakanı Omar García Harfuch, "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes'in Jalisco eyaletinde düzenlenen askeri operasyonda öldürüldüğünü açıkladı. Oseguera Cervantes, Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin (CJNG) lideriydi ve hem Meksika hem de ABD'de en çok aranan suçlular arasında yer alıyordu.

OPERASYON VE ÇATIŞMA Meksika ordusu, kartel liderini yakalamak amacıyla Jalisco'daki memleketinde operasyon başlattı. Çıkan silahlı çatışmada El Mencho'nun öldürüldüğü bildirildi. Ancak operasyonun hemen ardından ülke genelinde kartel bağlantılı şiddet olayları patlak verdi. Yetkililerin verdiği bilgilere göre Jalisco'da altı ayrı saldırıda 25 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Ayrıca bir cezaevi personeli, bir savcılık çalışanı ve kimliği açıklanmayan bir kadın da yaşamını yitirdi. Jalisco'da yaklaşık 30 şüpheli etkisiz hale getirilirken, komşu Michoacan eyaletinde de dört kişi öldü.