Kartel liderinin ölümü sonrası Meksika alev aldı: 25 güvenlik personeli öldürüldü
Meksika’da CJNG lideri “El Mencho”nun askeri operasyonda öldürülmesi sonrası ülke adeta savaş alanına döndü. Kartel üyeleri 20 eyalette eş zamanlı saldırılar düzenledi; yollar ateşe verildi, şehirler felç oldu, en az 25 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. ABD’nin de istihbarat desteği verdiği operasyon sonrası güvenlik alarmı en üst seviyeye çıkarıldı.
- Jalisco Yeni Nesil Karteli lideri 'El Mencho' lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes, Meksika ordusunun Jalisco eyaletindeki operasyonunda öldürüldü.
- Operasyonun ardından kartel üyeleri, ülke genelinde başlattıkları şiddet eylemlerinde 25'i güvenlik görevlisi olmak üzere çok sayıda kişiyi öldürdü.
- Meksika'nın 20 eyaletinde 250'den fazla yol kesme eylemi gerçekleştirilirken, bazı bölgelerde okullar tatil edildi ve hayat durma noktasına geldi.
- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum sükunet çağrısı yaparken, ABD Büyükelçiliği personeli ve vatandaşları için 'evde kalın' uyarısı yayımladı.
- Beyaz Saray, 'El Mencho'nun etkisiz hale getirildiği operasyona ABD'nin istihbarat desteği sağladığını doğruladı.
Meksika Güvenlik Bakanı Omar García Harfuch, "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes'in Jalisco eyaletinde düzenlenen askeri operasyonda öldürüldüğünü açıkladı. Oseguera Cervantes, Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin (CJNG) lideriydi ve hem Meksika hem de ABD'de en çok aranan suçlular arasında yer alıyordu.
OPERASYON VE ÇATIŞMA
Meksika ordusu, kartel liderini yakalamak amacıyla Jalisco'daki memleketinde operasyon başlattı. Çıkan silahlı çatışmada El Mencho'nun öldürüldüğü bildirildi. Ancak operasyonun hemen ardından ülke genelinde kartel bağlantılı şiddet olayları patlak verdi.
Yetkililerin verdiği bilgilere göre Jalisco'da altı ayrı saldırıda 25 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Ayrıca bir cezaevi personeli, bir savcılık çalışanı ve kimliği açıklanmayan bir kadın da yaşamını yitirdi. Jalisco'da yaklaşık 30 şüpheli etkisiz hale getirilirken, komşu Michoacan eyaletinde de dört kişi öldü.
ÜLKE GENELİNDE EŞ ZAMANLI SALDIRILAR
Kartel üyelerinin birçok eyalette yolları kapattığı, araçları ateşe verdiği ve kent yaşamını durma noktasına getirdiği bildirildi. Toplam 20 eyalette 250'den fazla yol kesme eylemi gerçekleştirildiği açıklandı.
Artan şiddet nedeniyle bazı eyaletlerde okullar tatil edildi. Yerel yönetimler ve yabancı ülke temsilcilikleri vatandaşlarına "evde kalın" çağrısında bulundu.
ABD Büyükelçiliği ise sekiz şehir ve Michoacan eyaletindeki personeline "bulunduğunuz yerde kalın" talimatı verirken, ABD vatandaşlarını da benzer şekilde uyardı.
GUADALAJARA'DA HAYAT DURMA NOKTASINA GELDİ
Jalisco'nun başkenti ve ülkenin en büyük ikinci kenti Guadalajara'da pazar günü sokakların büyük ölçüde boş kaldığı bildirildi. Pazartesi sabahı ise sınırlı bir hareketlilik gözlendi.
Şiddet olayları sırasında Guadalajara Hayvanat Bahçesi'nde mahsur kalan 1000'den fazla kişinin geceyi otobüslerde geçirmek zorunda kaldığı aktarıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Turistik Puerto Vallarta kentinde çekilen ve sosyal medyada yayılan görüntülerde ise sahilde yürüyen turistlerin arkasında yükselen duman bulutları dikkat çekti.
DEVLET BAŞKANI'NDAN ÇAĞRI
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, halka sakin olma çağrısı yaptı. Yetkililer, 250'den fazla yol barikatının temizlendiğini duyurdu. Sheinbaum'un gelişmelere ilişkin günlük basın toplantısında kapsamlı açıklama yapması bekleniyor.
ABD'DEN İSTİHBARAT DESTEĞİ
Beyaz Saray, operasyon sırasında ABD'nin istihbarat desteği sağladığını doğrulayarak El Mencho'nun etkisiz hale getirilmesini memnuniyetle karşıladığını açıkladı.
CJNG'nin özellikle uyuşturucunun ABD'ye kaçırılmasında etkin rol oynadığı ve devlet yetkililerine yönelik saldırılarla gündeme geldiği biliniyor.
Meksika yönetimi, dünyanın en büyük uyuşturucu kaçakçılarından birinin öldürülmesinin ABD'nin kartellerle mücadele konusundaki baskısını azaltabileceğini değerlendiriyor. Ancak uzmanlar, güçlü kartelin yeni bir şiddet dalgası başlatabileceği uyarısında bulunuyor.