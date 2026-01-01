Karda siyah kamuflaj alay konusu oldu! Hindistan geri adım attı
Hindistan’ın BSF birliklerinin Cammu ve Keşmir'de LoC hattında karla kaplı bölgelerde siyah kamuflajla devriye atması sosyal medyada alay konusu olurken, tepkilerin ardından askerler bu kez beyaz üniformayla sahaya çıkarıldı.
Hindistan'ın Border Security Force (BSF), Cammu ve Keşmir'de Kontrol Hattı (LoC) boyunca karla kaplı bölgelerde siyah üniformayla devriye gezen askerlerinin görüntülerini paylaşması, sosyal medyada alay konusu oldu.
"KAMUFLAJ DEĞİL HEDEF TAHTASI"
Beyaz örtüyle kaplı dağlık arazide siyah kamuflajla ilerleyen askerlerin görüntüleri kısa sürede viral olurken, kullanıcılar "kamuflaj değil hedef tahtası" yorumları yaptı. Görüntüler, askeri tedbirden çok görsel bir hataya benzetildi.
TEPKİLER SONRASI BEYAZ KAMUFLAJA GEÇİLDİ
Tepkilerin büyümesi üzerine BSF, eleştirilen siyah üniformaları rafa kaldırarak bu kez askerlerine beyaz kamuflaj giydirdi. Yeni görüntüler de sosyal medyada "geç fark edilen kış" ve "kar olduğu hatırlandı" yorumlarıyla paylaşıldı.
ASKERİ PLANLAMA TARTIŞMASI
Siyah kamuflajın, "Sindoor Operasyonu" sonrasında LoC hattındaki birlikler için kullanıma alındığı belirtilirken, yaşanan geri adım Hindistan'da askeri planlama ve saha uyumu tartışmalarını da beraberinde getirdi.