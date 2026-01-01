Karda siyah kamuflaj alay konusu oldu! Hindistan geri adım attı

Hindistan'ın Border Security Force (BSF), Cammu ve Keşmir'de Kontrol Hattı (LoC) boyunca karla kaplı bölgelerde siyah üniformayla devriye gezen askerlerinin görüntülerini paylaşması, sosyal medyada alay konusu oldu.

"KAMUFLAJ DEĞİL HEDEF TAHTASI" Beyaz örtüyle kaplı dağlık arazide siyah kamuflajla ilerleyen askerlerin görüntüleri kısa sürede viral olurken, kullanıcılar "kamuflaj değil hedef tahtası" yorumları yaptı. Görüntüler, askeri tedbirden çok görsel bir hataya benzetildi.