Kanada'nın Toronto kentindeki ABD Konsolosluğuna düzenlenen saldırıda çok sayıda silah sesi duyulduğu, saldırganın henüz tespit edilemediği belirtildi.

Kanada'daki ABD Konsolosluğuna ateş açıldı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

ABD KONSOLOSLUĞUNA ATEŞ AÇILDI

Toronto polisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Toronto'daki ABD Konsolosluğuna ateş açıldığı, ilk etapta herhangi bir yaralanmanın olmadığı bildirildi.

Açıklamada, diplomatik misyona yönelik silahlı saldırının yerel saatle 05.30 civarında gerçekleştiği, çok sayıda silah sesinin duyulduğu olay yerindeki incelemenin devam ettiği ancak henüz bir şüphelinin tespit edilemediği aktarıldı.