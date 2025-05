Kan emici Filistin’i vurmaya devam ediyor çocuklar büyük patlamaların sesiyle uyanıyor!

Dünyanın dört bir yanındaki çocuklar her sabah okula gitmek için çantalarını hazırlarken, Gazze'deki çocuklar büyük patlamaların sesiyle uyanıyor, ölüm ve yıkım manzaralarıyla karşılaşıyor.

Gazze'deki on binlerce çocuk, annesini, babasını ya da her ikisini kaybederek öksüz kalıyor. Ortadoğu vampiri İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırılar nedeniyle 55 bin Filistinli can verdi. 150 bine yakın kadın, çocuk yaşlı yaralandı. Ancak bu soykırıma dünya sessiz kalmayı tercih etti. Birkaç ülke dışında katliamları gören olmadı.

Şimdi Gazze'de büyük bir açlık başladı. Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de İsrail'in uyguladığı insani yardım malzemelerinin girişine yönelik tam abluka nedeniyle durumun hızla kötüleştiğini açıkladı. Hatta 80'den fazla aşevi malzeme eksikliği nedeniyle kapandı. BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Farhan Khan, "Acı ama gerçek. 80'den fazla aşevi, malzeme eksikliği nedeniyle kapanmak zorunda kaldı. Bu sayı her geçen gün artıyor ve Gazze'de yaygın açlığı körüklüyor, çünkü bu aşevlerinin sağladığı yemekler, son yaşam hatlarından birini oluşturuyor" dedi.