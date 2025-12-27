Japonya’da feci kaza! 50 araç birbirine girdi: Yangında kül oldu
Japonya'da Kan-etsu Otoyolu’nda iki kamyonun çarpışmasının ardından 50 araç birbirine girdi. Zincirleme kazanın ardından yangın çıkarken çok sayıda araç kül oldu.
Japonya'da başkent Tokyo'nun kuzeydoğusundaki Gunma eyaletindeki Kan-etsu Otoyolu'nda 50 araç birbirine girdi.
KAMYONLAR ÇARPIŞTI ARAÇLAR FREN YAPAMADI
İki kamyonun çarpışmasının ardından arkalarından gelen araçlar karlı zeminde fren yapamadı.Japonya’da 50 araçlık zincirleme kaza
50 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ
Polisin açıklamasına göre zincirleme kazaya 50'den fazla araç karıştı.
Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 26 yaralıdan beşinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
YANGINDA KÜL OLDULAR
Kaza yerinin en uç kısmında yangın çıktı ve yangın çok sayıda araca sıçradı, bazı araçlar tamamen yandı.
Polisin açıklamasına göre, yangında kimse yaralanmadı ve yaklaşık yedi saat sonra söndürüldü.
Otoyolun bazı bölümleri, polis soruşturması, enkazın kaldırılması ve temizlenmesi nedeniyle kapalı kaldı.