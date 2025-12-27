Japonya’da feci kaza! 50 araç birbirine girdi: Yangında kül oldu

Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 26 yaralıdan beşinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Japonya'da feci kaza, AP

YANGINDA KÜL OLDULAR

Kaza yerinin en uç kısmında yangın çıktı ve yangın çok sayıda araca sıçradı, bazı araçlar tamamen yandı.

Polisin açıklamasına göre, yangında kimse yaralanmadı ve yaklaşık yedi saat sonra söndürüldü.

Otoyolun bazı bölümleri, polis soruşturması, enkazın kaldırılması ve temizlenmesi nedeniyle kapalı kaldı.