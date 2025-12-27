PODCAST CANLI YAYIN

Japonya’da feci kaza! 50 araç birbirine girdi: Yangında kül oldu

Japonya'da Kan-etsu Otoyolu’nda iki kamyonun çarpışmasının ardından 50 araç birbirine girdi. Zincirleme kazanın ardından yangın çıkarken çok sayıda araç kül oldu.

Giriş Tarihi:
Japonya’da feci kaza! 50 araç birbirine girdi: Yangında kül oldu

Japonya'da başkent Tokyo'nun kuzeydoğusundaki Gunma eyaletindeki Kan-etsu Otoyolu'nda 50 araç birbirine girdi.

Japonya'da feci kaza, APJaponya'da feci kaza, AP

KAMYONLAR ÇARPIŞTI ARAÇLAR FREN YAPAMADI

İki kamyonun çarpışmasının ardından arkalarından gelen araçlar karlı zeminde fren yapamadı.

Japonya’da 50 araçlık zincirleme kaza

50 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Polisin açıklamasına göre zincirleme kazaya 50'den fazla araç karıştı.

Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 26 yaralıdan beşinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Japonya'da feci kaza, APJaponya'da feci kaza, AP

YANGINDA KÜL OLDULAR

Kaza yerinin en uç kısmında yangın çıktı ve yangın çok sayıda araca sıçradı, bazı araçlar tamamen yandı.

Polisin açıklamasına göre, yangında kimse yaralanmadı ve yaklaşık yedi saat sonra söndürüldü.

Otoyolun bazı bölümleri, polis soruşturması, enkazın kaldırılması ve temizlenmesi nedeniyle kapalı kaldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Asrın İnşasında tarihi gün: Deprem bölgesi ayağa kalktı
Bir yolsuzluk operasyonu daha: İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak gözaltına alındı
İsrail ordusu MSB’den saatler sonra paylaştı alay konusu oldu
“Pazar günleri kapansın” tartışması market sektörünü böldü: Esnaf istiyor zincir karşı çıkıyor!
İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji’den 27 Aralık il il hava durumu: 38 il için yoğun kar yağışı uyarısı
Netanyahu'dan Somaliland provokasyonu! Başkan Erdoğan arabuluculuk yapmıştı: Tel Aviv krizi körüklüyor | İsrail Filistinlileri mi yerleştirecek?
Asrın inşası buna denir: İşte deprem bölgesinin öncesi-sonrası
Galatasaray'a Madrid'den çifte star!
İBB'den "parkta" vurgun "mezarlıkta" kamu zararı!
Uçak kazasında hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için Ankara'da tören düzenlendi!
Fahiş site aidatına Meclis freni: Onay alınmadan aidat toplanamayacak
Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz! Veerman yerine o gelecek
Ela Rümeysa Cebeci yapımcı Timur Savcı'ya mesaj atıp uyuşturucu istedi
İstanbul Erkek Lisesi’ndeki taciz ve şiddet soruşturması tamamlandı
Köpek katliamına vatandaşlardan sert tepki: Mansur elini hayvanlardan çek!
Asgari ücret Ocak’ta ödemeyi artıracak
Futbolda bahis soruşturması! 9 eski hakem ve 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi
Hatay'da sokak sokak yeniden inşa! CHP fondaşlarının "branda" yalanı patladı
Bakan Kurum'dan Hatay'da yeniden inşa mesajı: "Sırada Suriye ve Gazze var"
Epstein listesinde 10 gizli suç ortağı! Hepsi sansürlendi: Kritik isim Victoria’s Secret’ın sahibi mi?