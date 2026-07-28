Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem: 28 kişi hayatını kaybetti

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, eyaletin merkezinde bulunan Uki ve Hikawa bölgelerinde yerel saatle 16.27'de deprem oldu.

Japonya'da 7.1 büyüklüğünde deprem. Fotoğraflar: Reuters, Takvim, AP

JAPONYA 7,1 İLE SARSILDI

7,1 büyüklüğündeki deprem, 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

28 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Japonya Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru güneydeki Kumamoto eyaletinde önceki gün yaşanan depreme ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 28'e yükseldiğini bildiren Kihara, depremin ardından yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarının "gerçekten zamana karşı bir yarış gibi" sürdüğünü belirtti.

Sarsıntının bölgede üretim tesisi bulunan küresel şirketlere yönelik etkisine değinen Kihara, "Bölgede birçok büyük yarı iletken, elektronik bileşen ve otomotiv şirketi bulunuyor ve hasarın boyutunu değerlendiriyoruz. Şu anda yerel ekonomi üzerindeki etki hakkında kesin bir yargıya varmak zor." ifadelerini kullandı.

Resmi Kyodo ajansının haberine göre Kumamoto Eyalet Valiliği de deprem sonrası halen 10 bin kişinin tahliye merkezlerinde barındığını, 23 bin hanenin elektriğinin olmadığını ve 75 bin evin suyunun kesildiğini açıkladı.

Depremin vurduğu Kumamoto havadan görüntülendi

OTOYOL ÇÖKTÜ

NHK haber yayınından alınan havadan çekim görüntüleri, Kumamoto kentinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından Kyushu Otoyolu'ndaki ciddi hasarı ortaya çıkardı.