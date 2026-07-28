Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem: 28 kişi hayatını kaybetti
Japonya'nın Kumamoto eyaletinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde bilanço ağırlaşıyor. Tsunami uyarısının yapıldığı bölgede yüksek hızlı tren seferleri durdurulurken, Kumamoto Havalimanı kapatıldı, otoyolda ağır hasar oluştu. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. NHK haber yayınından alınan havadan çekim görüntüleri, Kumamoto kentinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından Kyushu Otoyolu'ndaki ciddi hasarı ortaya çıkardı.
Japonya'nın güneyindeki Kumamoto eyaletinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Japonya'da 7.1 büyüklüğünde deprem! Bölgeden ilk görüntüler
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, eyaletin merkezinde bulunan Uki ve Hikawa bölgelerinde yerel saatle 16.27'de deprem oldu.
JAPONYA 7,1 İLE SARSILDI
7,1 büyüklüğündeki deprem, 10 kilometre derinlikte kaydedildi.
28 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Japonya Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru güneydeki Kumamoto eyaletinde önceki gün yaşanan depreme ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 28'e yükseldiğini bildiren Kihara, depremin ardından yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarının "gerçekten zamana karşı bir yarış gibi" sürdüğünü belirtti.
Sarsıntının bölgede üretim tesisi bulunan küresel şirketlere yönelik etkisine değinen Kihara, "Bölgede birçok büyük yarı iletken, elektronik bileşen ve otomotiv şirketi bulunuyor ve hasarın boyutunu değerlendiriyoruz. Şu anda yerel ekonomi üzerindeki etki hakkında kesin bir yargıya varmak zor." ifadelerini kullandı.
Resmi Kyodo ajansının haberine göre Kumamoto Eyalet Valiliği de deprem sonrası halen 10 bin kişinin tahliye merkezlerinde barındığını, 23 bin hanenin elektriğinin olmadığını ve 75 bin evin suyunun kesildiğini açıkladı.Depremin vurduğu Kumamoto havadan görüntülendi
OTOYOL ÇÖKTÜ
NHK haber yayınından alınan havadan çekim görüntüleri, Kumamoto kentinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından Kyushu Otoyolu'ndaki ciddi hasarı ortaya çıkardı.
TSUNAMİ UYARISI VERİLDİ
7,1'lik deprem sonrası son 1 saat içerisinde Kumamoto eyaletinde büyüklükleri 4 ile 6,1 arasında değişen 6 deprem meydana geldi.
Kumamoto eyaletinin yer aldığı Kyuşu bölgesi genelinde yüksek hızlı tren (Şinkansen) seferleri ile yerel tren hatları durduruldu.
Devlet televizyonu NHK, deprem sonrası Kumamoto'ya kıyısı bulunan Yatsuşiro Denizi sahiline tsunami vurabileceğini bildirdi.
AVM'DEKİ PATLAMADA GAZ KAÇAĞI ŞÜPHESİ
Kumamoto eyaleti yönetimi, Kashima kasabasındaki AVM'de meydana gelen patlamaya depremin etkisiyle oluşan gaz kaçağının yol açmış olabileceğini açıkladı.
AVM işletmecisi Aeon Co. ise patlamanın, şiddetli sarsıntının ardından müşteri ve çalışanların tahliye edilmesinden sonra meydana geldiğini duyurdu. Kumamoto polisi, patlamadan önce yaklaşık 200 kişinin AVM'den çıkmayı başardığını doğrularken, Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı binanın ikinci katının çökmesi nedeniyle içeride mahsur kalan kişilerin olabileceğini bildirdi.
KRİZ MERKEZİ KURULDU
Tokyo hükümeti, depreme dair bilgi toplamak ve hasarı değerlendirmek amacıyla Başbakanlık Konutu'nda Kriz Yönetim Merkezi kurulduğunu bildirdi.
Kyushu Elektrik Enerjisi İletim ve Dağıtım (KyuDen) internet sitesine göre, Kumamoto eyaleti genelinde yaklaşık 48 bin hanede elektrik kesintisi yaşandı.
Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla 3 bin 600 Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personelinin afet bölgesine sevk edildiğini açıkladı. Arama kurtarma çalışmalarının patlamanın meydana geldiği AVM başta olmak üzere birçok noktada sürdüğü bildirildi.
NÜKLEER SANTRALLERDE DURUM NE?
Kumamoto'nun da yer aldığı Kyuşu bölgesi genelinde aktif iki nükleer santral bulunuyor. Saga eyaletindeki Genkai Nükleer Santrali ile Kagoshima eyaletindeki Sendai Nükleer Santralinde anormallik saptanmadı.
Mikroçip üretim sektörünün liderlerinden Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) Kumamoto'daki fabrikasını tahliye ettiğini bildirdi.
Eyalet içinde yoğun kullanılan Kumamoto Havalimanı'ndaki pist kullanıma kapatıldı.
Kumamoto eyaletinde Nisan 2016'da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 277 kişi yaşamını yitirmişti.
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