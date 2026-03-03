İtalya'da mafya elebaşlarından Benedetto Santapaola cezaevinde öldü!

İtalya'da 30 yılı aşkın süredir cinayet ve diğer organize suçlardan cezaevinde tutuklu bulunan mafya elebaşı Benedetto "Nitto" Santapaola'nın 87 yaşında cezaevinde öldü.

COSA NOSTRA'NIN ELEBAŞIYDI

İtalyan basınındaki haberlere göre, ülkenin güneyindeki Sicilya Adası'nda faaliyet gösteren organize suç örgütü "Cosa Nostra" isimli grubun"büyük patron"larından olan Santapaola, dün 87 yaşında tutuklu bulunduğu Milano Opera Cezaevi'nde hayatını kaybetti.

Santapaola'nın ölüm nedeninin, yaşlılık ve diyabet olduğu ifade edildi.

Santapaola'nın, pek çok organize suça karışmasının dışında mafyaya karşı mücadeleleriyle ülkede sembol haline gelen ancak 1992'de "Capaci Katliamı" olarak da bilinen saldırının hedefi olan ünlü yargıç Giovanni Falcone, eşi ve 3 korumasının öldürüldüğü suikastin arkasındaki kişi olduğu belirtiliyordu.

Bu olaydan sonra adaletten bir süre kaçabilen Santapaola, 1993'te yakalanarak tutuklanmıştı.

Organize suç örgütü elebaşı Santapaola, kamuoyunda "41bis"adıyla bilinen yasa çerçevesinde yüksek güvenlikli sıkı tecrit koşulları altında Milano'daki cezaevinde tutuluyordu.

"Il cacciatore (avcı)"takma adıyla bilinen Santapaola, 1970'lerin sonlarından 1990'ların başlarına kadar Sicilya'nın doğusundaki Katanya şehrinde Cosa Nostra'nın faaliyetlerinin başındaki isimken, İtalya'da 2017'de ölen ve daha önce işlediği, azmettirdiği cinayetlerle bir dönemin "en çok korkulan mafya babası"olan Salvatore (Toto) Riina'nın arkadaşıydı.