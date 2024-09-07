İtalya Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano’nun influencer Maria Boccia ile ilişkisi ortaya çıktı

İtalya Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano, sosyal medya influencerı sevgilisini bakanlık danışmanı yapmaya çalıştığını itiraf etti.

62 yaşında ve evli olan Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano'nun 41 yaşındaki influencer Maria Boccia ile ilişkisi ortaya çıktı.

Boccia G7 Kültür Bakanları toplantısında gizli bilgilere erişimi olduğunu gösteren paylaşımlar yaptı.

Sangiuliano ağlamaklı biçimde Boccia ile "ilişki" yaşadığını itiraf etti.

Bakan, eşinden ve Başbakan Meloni'den özür diledi. İstifasını sunduğunu ancak kabul edilmediğini söyledi. La Repubblica gazetesi "Yatak odasında şantaj" manşetiyle Boccia'nın elinde hükümeti sarsacak kayıtların olduğunu yazdı.

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