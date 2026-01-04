İsviçre’de yılbaşı faciası! 40’tan fazla kişinin öldüğü yangının nedeni belli oldu...

İsviçre'de yılbaşı kutlamalarının yapıldığı Crans-Montana Kayak Merkezi'nde çıkan ve 40'tan fazla kişinin ölümüne yol açan yangınla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Önceki gün havai fişek nedeniyle yangının başladığını açıklayan yetkililer, dün de şampanya şişelerine takılı maytaplı mumlardan kaynaklanma ihtimalini belirtti. Olayla ilgili soruşturmanın derinleştirildiğine dikkat çekildi.

