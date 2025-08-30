PODCAST CANLI YAYIN

İsviçre’de çalıntı scooter kazasında genç hayatını kaybetti, protestolar şiddetle tırmanıyor

İsviçre’nin Lozan kentinde 17 yaşındaki Marvin M., çalıntı scooterıyla polisten kaçarken bir garaj duvarına çarparak hayatını kaybetti. Üç ay içinde polisin karıştığı üçüncü ölüm olan bu olay sonrası çıkan çatışmalarda, ırkçı mesajları nedeniyle dört polis memuru görevden alındı. Uzmanlar, şiddetin artacağı uyarısında bulunuyor.

Giriş Tarihi:
İsviçre’de çalıntı scooter kazasında genç hayatını kaybetti, protestolar şiddetle tırmanıyor

Dünyanın en sakin ve zengin ülkesi İsviçre'nin Lozan kentinde ikamet eden 17 yaşındaki İsviçreli Marvin M., çalıntı bir scooter ile polisten kaçarken, pazar sabahı saat 03.45 civarında bir garaj duvarına çarparak hayatını kaybetti.

Pazar ve pazartesi gecesi çevik kuvvet polisleri, artan şiddeti bastırmak için çabaladığı sırada molotof kokteyli atan protestocularla çatıştı. Marvin'in ölümü, şehirde üç ay içinde polisin karıştığı üçüncü ölümdü. Öfke, ırkçı mesajları ortaya çıkan dört memurun görevden alınmasıyla daha da arttı. Uzmanlar şiddetin artacağını söyledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kremlin açıkladı: Başkan Erdoğan ve Putin haftaya Çin'de görüşecek | Ukrayna'da çözümü getirecek zirve mi?
Mezun gençlere 2 yıl sağlık güvencesi: GSS muafiyetinde yaş sınırına dikkat
Koza Altın
Şaibenin ses kaydı iddianamede! CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde delege tezgahı böyle kuruldu | Kime kaç yıl hapis isteniyor?
Mourinho ile yollar ayrıldı | Takvim Portekizli teknik adamın ayrılığının perdesini araladı!
ABD Temyiz Mahkemesi’nden Donald Trump’a gümrük tarifesi freni: Yetkisini aştı!
AK Parti Sözcüsü Çelik İsrailli aşırı sağcı bakana sert tepki gösterdi
TBMM Gazze için olağanüstü toplandı! Gazze tezkeresi TBMM'de kabul edildi | Bakan Fidan: İsrail ile ticaret tamamen kesildi
Galatasaray 4'te 4 istiyor! Rizespor maçında forma onların
İsrail ordusu Gazze'de işgal planının ilk aşamasına başladı! Günlük ateşkesler iptal: Soykırım devam ediyor
MEB 15 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonucu açıklandı! MEBSİS 2025 sorgulama ekranı
Halit Yukay'ın ölümünde çarpıcı iddia! En son Kıvanç Tatlıtuğ ile konuşmuştu: Marmara Denizi'nde 16 dakikalık sır...
CHP'li Erkan Hayla'dan skandal! Saniye saniye kaydedildi: Sopayla personel dövdü
Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yollar ayrıldı! Bu kaçıncı... 8 yılda tazminat üstüne tazminat | Yerine kim gelecek? | Ali Koç'a tepki
Komisyon sonrası ilk temas! DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti... Elebaşı Öcalan'dan "üç kilit kavram" mesajı!
Kerem Aktürkoğlu resmen Fenerbahçe'de
ChatGPT’nin ilk cinayeti! Yapay zeka aylarca sanrılarını körükledi: Önce annesini sonra kendisini öldürdü
Fenerbahçe ve Samsunspor'un rakipleri belli oldu!
Adem Soytekin'den bu kez siyasi rüşvet itirafı! Ekrem İmamoğlu'nun avukatları baskı yaptı | Operasyonu önceden biliyorduk
İngiltere’den soykırımcılara engel: İsrailli yetkililer savunma konferansına katılamayacak! Peki ya silahlar?