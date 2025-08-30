İsviçre’de çalıntı scooter kazasında genç hayatını kaybetti, protestolar şiddetle tırmanıyor

Dünyanın en sakin ve zengin ülkesi İsviçre'nin Lozan kentinde ikamet eden 17 yaşındaki İsviçreli Marvin M., çalıntı bir scooter ile polisten kaçarken, pazar sabahı saat 03.45 civarında bir garaj duvarına çarparak hayatını kaybetti.

Pazar ve pazartesi gecesi çevik kuvvet polisleri, artan şiddeti bastırmak için çabaladığı sırada molotof kokteyli atan protestocularla çatıştı. Marvin'in ölümü, şehirde üç ay içinde polisin karıştığı üçüncü ölümdü. Öfke, ırkçı mesajları ortaya çıkan dört memurun görevden alınmasıyla daha da arttı. Uzmanlar şiddetin artacağını söyledi.