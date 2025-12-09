İsrailli katilin pişkinliği: Ölüm tek yol!

İşgalci İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben- Gvir, insanlık ve hukuk tanımaz tavrını bir kez daha gözler önüne serdi. Filistinli esirlere yönelik idam cezasını öngören yasa tasarısının görüşmeleri için Meclis'e (Knesset) gelen Bakan ve partilileri, yakalarına taktıkları 'yağlı urgan' rozetleriyle tam bir vahşet propagandasına imza attı. Siyonist rejimin hapishanelerinde işkence ve zulüm altındaki Filistinliler için ölümü tek yol olarak dayatan Ben-Gvir, bu skandal hareketiyle İsrail'in kanlı yüzünü tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Tartışmalı yasa tasarısı, bir İsrailliyi "milliyetçi saiklerle" öldüren Filistinlilere ölüm cezası verilmesini içeriyor. Ancak söz konusu tasarı, yasalaşması halinde idam cezası Filistinliyi öldüren İsrailliler için geçerli olmayacak.

