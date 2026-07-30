İsrailli askerden skandal paylaşım: Gözleri bağlı Filistinliyle poz verdi

İki İsrail askerinin, gözleri bağlı ve başı öne eğik bir Filistinlinin yanında poz verdiği fotoğrafın sosyal medyada yer alması infiale yol açtı.

İSRAİLLİ ASKERDEN SKANDAL PAYLAŞIM

Söz konusu görsel, askerlik hizmetini yakın zamanda tamamladığı belirtilen Nikol Stelmashvski isimli bir İsraillinin kişisel Instagram hesabından paylaşıldı. Paylaşımın İbranice açıklamasında, askerlik süresine ve görev anılarına atıfta bulunuldu.

GÖZLERİ BAĞLI FİLİSTİNLİYLE RESMEN DALGA GEÇTİ

Stelmashvski paylaşımında "İki yıl, sekiz ay, dört savaş… Binlerce anı, milyonlarca deneyim. Ve işte hayatımın asla unutamayacağım bir döneminin sonuna gelindi" ifadelerini kullandı.

Görselin sosyal medyada yayılması ve gelen tepkilerin ardından paylaşım kaldırıldı, ilgili hesap ise gizliye alındı. Fotoğrafın nerede ve ne zaman çekildiği ise henüz bilinmiyor.