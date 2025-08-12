İsrail'in yol açtığı kıtlık nedeniyle Gazze'de 5 yaşındaki çocuk açlıktan yaşamını yitirdi

İsrail, son iki haftada 8 bin 400 yardım tırına ihtiyaç duyulan bölgeye yalnızca 1210 tırın girişine izin verdi.

Gazze'deki hastaneler, İsrail'in sınırlı sayıda insani yardım girişine izin vermesine rağmen açlığa bağlı ölümlerin her geçen gün arttığını bildiriyor.

Hastane kaynakları, mart ayından bu yana süren İsrail'in sistematik aç bırakma politikası nedeniyle Hıdır'ın kilosunun 12 kilogramdan 3 kilograma kadar düştüğünü belirtti.

Gazze'de yetersiz beslenme nedeniyle bir çocuk daha hayatını kaybetti. (Fotoğraf: AA)

GAZZE "AÇLIKTAN" ÖLÜYOR

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in aç bırakma politikası ve yetersiz beslenme sonucu ölenlerin sayısının 101'i çocuk, 222'ye yükseldiğini açıkladı.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.