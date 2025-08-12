Son Dakika
Rezan Epözdemir'in rüşvet ağı mercek altında! Savcıyla kulüplerde partiledi... Haberlerine "Erişim yasağı" aldırdığı otelde tatil yaptı Kars'taki hayvan barınağında köpeğe işkence: Belediye çalışanı hakkında soruşturma başlatıldı Başkan Erdoğan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü Serdal Adalı'dan flaş Kerem Aktürkoğlu sözleri! Göreve başladıktan sonra ilk ziyaret! Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili Türkiye’ye geliyor
PODCAST CANLI YAYIN

İsrail'in yol açtığı kıtlık nedeniyle Gazze'de 5 yaşındaki çocuk açlıktan yaşamını yitirdi

İsrail’in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka ve yürüttüğü saldırılar nedeniyle bölgede derinleşen açlık sonucu bir çocuk daha hayatını kaybetti. Çocuğun ölümünün ardından sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Hıdır'ın aşırı zayıflamış bedeni ve belirginleşmiş kaburgalarıyla yaşanan insani felaketi gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsrail'in yol açtığı kıtlık nedeniyle Gazze'de 5 yaşındaki çocuk açlıktan yaşamını yitirdi

Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesi'nden alınan bilgiye göre, 5 yaşındaki engelli Muhammed Zekeriya Hıdır, ağır derecede yetersiz beslenme sonucu yaşamını yitirdi.

Gazze'de yetersiz beslenme nedeniyle bir çocuk daha hayatını kaybetti. (Fotoğraf: AA)Gazze'de yetersiz beslenme nedeniyle bir çocuk daha hayatını kaybetti. (Fotoğraf: AA)

Hastane kaynakları, mart ayından bu yana süren İsrail'in sistematik aç bırakma politikası nedeniyle Hıdır'ın kilosunun 12 kilogramdan 3 kilograma kadar düştüğünü belirtti.

Çocuğun ölümünün ardından sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Hıdır'ın aşırı zayıflamış bedeni ve belirginleşmiş kaburgalarıyla yaşanan insani felaketi gözler önüne serdi.

Baba Hıdır, oğlunun, süt ve gıda maddelerine ulaşamaması nedeniyle hızla kilo kaybettiğini anlattı.

Gazze'deki hastaneler, İsrail'in sınırlı sayıda insani yardım girişine izin vermesine rağmen açlığa bağlı ölümlerin her geçen gün arttığını bildiriyor.

İsrail, son iki haftada 8 bin 400 yardım tırına ihtiyaç duyulan bölgeye yalnızca 1210 tırın girişine izin verdi.

Gazze'de yetersiz beslenme nedeniyle bir çocuk daha hayatını kaybetti. (Fotoğraf: AA)Gazze'de yetersiz beslenme nedeniyle bir çocuk daha hayatını kaybetti. (Fotoğraf: AA)

GAZZE "AÇLIKTAN" ÖLÜYOR

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in aç bırakma politikası ve yetersiz beslenme sonucu ölenlerin sayısının 101'i çocuk, 222'ye yükseldiğini açıkladı.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! "Türkiye'nin yükselişine kimse engel olamayacak"
Rezan Epözdemir'in rüşvet ağı mercek altında! Savcıyla kulüplerde partiledi... Haberlerine "Erişim yasağı" aldırdığı otelde tatil yaptı
Çanakkale Kepez'de orman yangını! 2 bin 90 kişi tahliye edildi | Çanakkale Boğazı gemi trafiğine açıldı! Bölgede mahsur kalan 348 kişi kurtarıldı
Onuachu fırtınası! Trabzonspor - Kocaelispor: 1-0 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan'dan 80. yılında BM'ye reform mesajı!
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Terörsüz Türkiye ve Gazze açıklaması! Netanyahu'ya sert tepki: "İşgal planı dünyayı ayağa kaldırması gereken alçak bir emeldir"
Rezan Epözdemir ve Çallı'dan organize işler! 50 bin €'luk "Mercedes" şantajı, 150 bin $'lık tahliye rüşveti: TAKVİM ifade tutanağına ulaştı
Fatih Tekke kararını verdi! Trabzonspor'un ilk maçtaki 11'i netleşti
Balıkesir'de deprem sonrası yıkılan binanın önceki haline TAKVİM ulaştı! Binada "kolon kesildi" şüphesi | Müteahhit ve sahibi gözaltında
İsrailli eski istihbaratçıdan Tel Aviv’e Türkiye uyarısı: Erdoğan oyun oynamıyor
Fenerbahçe'den orta sahaya süper yıldız!
AFAD açıkladı: Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! 1 kişi hayatını kaybetti
Gayrimenkul sertifikasında Damla Kent projesine rekor talep! Bakan Kurum rakamları açıkladı: DMLKT borsada ne zaman ilem görecek?
15 yaşında vatan uğruna can verdi! Şehadetinin 8. yılında unutulmadı: Acı ilk günkü gibi
İsrail’den “Gazze’nin sesine suikast: Gazeteci Enes El Şerif ve 4 muhabir öldürüldü! İşte şehit gazetecinin vasiyeti | AK Parti Sözcüsü Çelik: Katiller hesap verecek
CHP-CIA-MOSSAD masasının baş aktörüydü! Rezan Epözdemir gözaltı süreci uzatıldı | Futboldan siyasete FETÖ'den İsrail'e kirli temaslar
Alaska’da Zelenskiy ikilemi! Putin-Trump zirvesine katılacak mı? JD Vance’ten açıklama
İstanbul ve çevresini kavuracak yeni sıcaklıklar geliyor! 3 günlük fırtına kapıda: Hangi şehirler etkilenecek? 4 ila 7 derece...
Şener Üşümezsoy TAKVİM’e anlatmıştı! Balıkesir depremi sonrası yeniden gündem oldu: "1737'de kırılmış ondan beri bekliyoruz"
SSK ve BAĞ-KUR emeklisine ikramiye gibi 30 bin TL ödeme: Çift promosyon fırsatı doğdu! 16.881-19.999 TL arası maaş alan...