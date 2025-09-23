İsrail'in soykırıma devam ediyor! Gazze saldırılarında 11 binden fazla kişinin barındığı 12 tesis hedef alındı

UNRWA tarafından hazırlanan raporda, İsrail ordusunun Gazze'yi hedef alan saldırıları ve sıkı ablukasının neden olduğu duruma ilişkin bilgi verildi.

Raporda, "11-16 Eylül tarihlerinde Gazze kentinde UNRWA'ya ait, 11 binden fazla kişinin barındığı 9'u okul, 2'si sağlık merkezi olmak üzere 12 tesisin doğrudan veya dolaylı olarak isabet aldı, en az 5 yerinden edilmiş kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı.



İsrail işgale devam ediyor



İsrail'in hava ve kara saldırıları düzenlediği Gazze'de UNRWA saha ofisinin de zarar gördüğü kaydedildi.

UNRWA'nın Gazze kentindeki faaliyetlerinin güvenlik durumu nedeniyle önemli ölçüde azaldığına dikkati çekilen raporda, UNRWA'nın Gazze Vadisi'nin (Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini ayıran) kuzeyindeki tek aktif sağlık merkezinin yoğun saldırlar ve bu saldırıların yol açtığı hasar nedeniyle 13 Eylül'de faaliyetlerini durdurduğu aktarıldı.

Gazze kentinde İsrail'in sebep olduğu ciddi altyapı tahribat ve insanı yardımın engellenmesi sebebiyle kentteki Filistinlilerin hayati kaynaklara erişiminin ciddi şekilde zora sokulduğu kaydedildi.