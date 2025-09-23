PODCAST CANLI YAYIN

İsrail'in soykırıma devam ediyor! Gazze saldırılarında 11 binden fazla kişinin barındığı 12 tesis hedef alındı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in hava ve kara saldırıları düzenlediği Gazze kentinde 11-16 Eylül tarihlerinde 11 binden fazla yerinden edilen Filistinlinin barındığı 12 tesisinin doğrudan veya dolaylı olarak hedef alındığını açıkladı.

UNRWA tarafından hazırlanan raporda, İsrail ordusunun Gazze'yi hedef alan saldırıları ve sıkı ablukasının neden olduğu duruma ilişkin bilgi verildi.

Raporda, "11-16 Eylül tarihlerinde Gazze kentinde UNRWA'ya ait, 11 binden fazla kişinin barındığı 9'u okul, 2'si sağlık merkezi olmak üzere 12 tesisin doğrudan veya dolaylı olarak isabet aldı, en az 5 yerinden edilmiş kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in hava ve kara saldırıları düzenlediği Gazze'de UNRWA saha ofisinin de zarar gördüğü kaydedildi.

UNRWA'nın Gazze kentindeki faaliyetlerinin güvenlik durumu nedeniyle önemli ölçüde azaldığına dikkati çekilen raporda, UNRWA'nın Gazze Vadisi'nin (Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini ayıran) kuzeyindeki tek aktif sağlık merkezinin yoğun saldırlar ve bu saldırıların yol açtığı hasar nedeniyle 13 Eylül'de faaliyetlerini durdurduğu aktarıldı.

Gazze kentinde İsrail'in sebep olduğu ciddi altyapı tahribat ve insanı yardımın engellenmesi sebebiyle kentteki Filistinlilerin hayati kaynaklara erişiminin ciddi şekilde zora sokulduğu kaydedildi.

ÇADIRLARDA YAŞAM MÜCADELESİ

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) verilerinin aktarıldığı raporda, ağustos ayının ortasından bu yana kaydedilen 246 bin 800 yerinden edilme hareketinin neredeyse yarısının "geçen hafta" gerçekleştiğine dikkati çekildi.

Yerinden edilen Filistinlilerin sokaklarda veya derme çatma çadırlarda kalarak hayatta kalma mücadelesi verdiği belirtildi.

Temmuz ve ağustos aylarında 5 yaş altı çocuklarda 28 bin akut yetersiz beslenme vakasının tespit edildiği vurgulanan raporda, bu sayının 2025'in ilk 6 ayında tespit edilen vakaların toplamından fazla olduğu bildirildi.

543 YARDIM PERSONELİ ÖLDÜ

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana en az 543 yardım görevlisinin öldüğü, bunların 304'ünün UNRWA personeli, 66'sının da UNRWA faaliyetlerini destekleyen çalışanın olduğu kaydedildi.

UNRWA'nın faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilen raporda, UNRWA'ya ait 73 barınakta 80 binden fazla yerinden edilmiş Filistinlinin kaldığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze'nin yüzde 82'den fazlasını askeri bölgeye çevirdiğine dikkati çekilen raporda, Gazze Şeridi'ndeki UNRWA tesislerinin yarısından fazlasına tekabül eden en az 197 UNRWA tesisinin İsrail'in askeri bölge olarak tanımladığı veya göç uyarısı yaptığı bölgelerde kaldığı vurgulandı.

