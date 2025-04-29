İsrail’in soykırım yaptığı Gazze’de gıda krizi!

Katil İsrail, Gazze'deki aralıksız saldırılarına devam ediyor. Yaşamını yitirenlerin sayısı 52 bin 243'e yükseldi. Filistinliler, İsrail'in 2 aydır uyguladığı tam ambargo nedeniyle temel gıda malzemeleri de dahil olmak üzere birçok hayati ihtiyacı karşılamakta zorluk yaşıyor.

Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliye bölgesindeki Filistinlilere, hayır kurumlarınca sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Kıdemli İletişim Yöneticisi Jonathan Fowler, ellerinde hiç gıda maddesi kalmadığı ve insani krizin en kötü aşamasına girdiği uyarısında bulundu.