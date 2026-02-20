İsrail’in silah tedarikçisine İngiltere’de soykırım soruşturması talebi

İngiltere'de bazı avukatlar, Gazze'de soykırım yapan İsrail'e ait savunma şirketi Elbit Systems'in İngiltere'deki iştirakinde çeşitli dönemlerde yönetici olarak görev almış kişiler hakkında savaş suçundan soruşturma başlatılmasını talep etti.

Elbit Systems, Takvim grafik servisi SOYKIRIM SORUŞTURMASI Avukatlar, Metropolitan Polis Teşkilatı'nın terörle mücadele biriminden, Elbit Systems UK'nin mevcut ve eski yöneticilerinin savaş suçlarına karışması nedeniyle soruşturulmasını talep eden resmi bir şikayette bulundu. Silah Ticaretine Karşı Kampanya'nın (CAAT) desteklediği Kamu Yararı Hukuk Merkezi'nden (PILC) avukatlar, Gazze'deki soykırımın başlangıcından bu yana çeşitli dönemlerde silah üreticisini yöneten 4 İngiliz vatandaşı hakkında soruşturma başlatılmasını istedi. Şikayette, Elbit Systems'in İngiltere'deki iştirakinin uluslararası insancıl hukuk ihlallerinde bulunduğu ve bunun BM kararları ve uluslararası mahkemelerden elde edilen kanıtlarla sabit olduğu belirtilerek, Metropolitan Polisi'nin savaş ve soykırım suçundan soruşturma başlatmak için makul gerekçelere sahip olduğu ifade edildi.