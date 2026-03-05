Vesim Atallah'ın kardeşi Said Atallah da daha önce İsrail'in Bedavi kampına düzenlediği saldırıda ailesiyle birlikte hayatını kaybetmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı 4 Mart'ta yaptığı açıklamada İsrail'in 2 Mart'tan itibaren düzenlediği saldırılarda 72 kişinin öldüğünü, 437 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail ordusu 2 Mart'tan itibaren Lübnan genelinde başkent Beyrut'un güney mahallelerini ve Sur kentine bağlı yerleşimleri hedef alan yoğun hava saldırıları düzenliyor.

İsrail ordusu Lübnan'ın Trablusşam kentindeki el-Bedavi Filistin Mülteci Kampı'nda düzenlediği hava saldırısında Hamas yöneticisi Vesim Atallah el-Ali ile eşi hayatını kaybetti, kızı yaralandı.

İsrail ordusunun Lübnan 'ın kuzeyinde bulunan el-Bedavi Filistin Mülteci Kampı'ndaki evi hedef alması sonucu Hamas yöneticilerinden Vesim Atallah ile eşi hayatını kaybetti, kızları yaralandı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları, Fotoğraflar: AA

HAMAS YÖNETİCİSİ ŞEHİT OLDU

Lübnan'ın resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu, Trablusşam kentinde bulunan el-Bedavi Filistin Mülteci Kampı'nda bir evi bombaladı.

Hamas yöneticilerinden Vesim Atallah el-Ali ile eşinin evlerini hedef alan saldırıda yaşamını yitirdiği, Atallah'ın kızlarından birinin yaralandığı bildirildi.

Sabah saatlerinde el-Bedavi kampında Atallah'ı hedef alan İsrail saldırısı yürüyüşlerle protesto edildi.

Vesim Atallah'ın kardeşi Said Atallah'ın da İsrail'in daha önce Bedavi kampına düzenlediği saldırıda ailesiyle hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Ayrıca, İsrail ordusu, başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde saldırı tehdidinde bulunduğu el-Gubeyri Mahallesi'nin yanı sıra Bir el-Abd ve Hıreyk mahallelerine hava saldırıları düzenledi.

Lübnan'ın güneyinde de İsrail ordusunun saldırıları devam etti.

Sur kentine bağlı eş-Şihabiyye beldesinde İsrail savaş uçakları bir evi bombaladı.