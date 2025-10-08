PODCAST CANLI YAYIN

İsrail’in işkence merkezleri! Tel Aviv hapishanelerinde 2 yılda 78 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze’de soykırımın başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’deki hapishanelerde 78 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail hapishanelerinde Ekim 2023'ten beri 46'sı Gazze Şeridi'nden ve biri çocuk, 78 Filistinlinin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, 1967’den bu yana hapishanelerde ölen Filistinli sayısının ise 315 olduğu kaydedildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsrail’in işkence merkezleri! Tel Aviv hapishanelerinde 2 yılda 78 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'de iki yıldır sürdürdüğü soykırımda onlarca Filistinli de hapishanelerde hayatını kaybetti.

Filistinli Esir Hareketi, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısını paylaştı.

Gazze, AAGazze, AA

2 YILDA 78 FİLİSTİNLİ HAPİSHANELERDE ÖLDÜ

İsrail hapishanelerinde Ekim 2023'ten beri 46'sı Gazze Şeridi'nden ve biri çocuk, 78 Filistinlinin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, 1967'den bu yana hapishanelerde ölen Filistinli sayısının ise 315 olduğu kaydedildi.

Gazze, AAGazze, AA

İŞKENCE ETTİLER, AÇ BIRAKTILAR, TEDAVİ ETMEDİLER

Ölümlerin çoğunun işkence, aç bırakma ve tıbbi bakım hakkından mahrum bırakılma sonucu yaşandığı ifade edildi.

İsrail'in, aralarında Ekim 2023'te başlayan saldırılardan bu yana hayatını kaybeden 74 kişinin de bulunduğu, 85 Filistinli esirin cenazelerini halen teslim etmediği de kaydedildi.

Gazze'den alıkonulan çok sayıda Filistinlinin akıbetinin bilinmediği aktarılan açıklamada, sadece resmi olarak duyurulan vakalara yer verildiği, Gazze'de Filistinlilerin zorla alıkonulmaya devam edildiği hatırlatıldı.

Filistinli esirlerin tarihindeki en kanlı dönemin yaşandığına dikkati çekilen açıklamada, uluslararası toplumun konuyla ilgili sessizliği eleştirildi.

CANLI ANLATIM | Hamas ve İsrail müzakerelere başladı! Türkiye de masada | Başkan Erdoğan: Güzel haberler bekliyoruzCANLI ANLATIM | Hamas ve İsrail müzakerelere başladı! Türkiye de masada | Başkan Erdoğan: Güzel haberler bekliyoruz

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan CHP'nin faşist siyasetine sert tepki: "Sayın Özel yemezler"
Suriye’de neler oluyor? YPG-SDG’nin zaman ayarlı provokasyonu ve Halep’i karıştıran o tünel | İsrail’in Türkiye korkusu bitmiyor!
Borsa İstanbul
Son dakika! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Akdeniz'deki haydutlara sert tepki: "İsrail aklını başına almalı"
Ünlülere şok uyuşturucu baskını | Hadise, Polat çifti, İrem Derici... İsim listesi belli oldu! İşte ifadeler ve kan testi detayları
Komisyon İmralı’ya gidecek mi? TBMM'de 1 saatlik zirve
CANLI ANLATIM | Hamas ve İsrail müzakerelere başladı! Türkiye de masada | Başkan Erdoğan: Güzel haberler bekliyoruz
Güllü düştü mü itildi mi? Bilirkişi heyeti olay yerinde: İncelemeler sonrası netlik kazanacak
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü Gazze'de ateşkes açıklaması: "Umutluyuz ama ihtiyatlıyız"
Şehrin ortasında infaz: Serdar Öktem cinayetiyle suç örgütleri arasındaki savaş gün yüzüne çıktı!
Başkan Erdoğan o fotoğrafa ilişkin konuştu: O kare, gerçek Türkiye fotoğrafıdır
Bakanlık tek tek ifşaladı! Gıda sahtecileri yoğurtta bitkisel yağ ve nişasta kullanmış | İşte yeni taklit ve tağşiş listesi....
Ateşkes masasında darboğaz! ABD basını engelleri yazdı: Hamas Yahya ve Muhammed Sinwar’ı istiyor
CANLI ANLATIM | İsrail yasa dışı şekilde Özgürlük Filosu'na saldırıyor: Tüm gemileri gasbettiler
Altında "kırılganlık" sinyali: 1 gramı olan kazanacak mı kaybedecek mi? Dev bankalardan rekor tahmin geldi! %40'ın üzerinde...
90’ların minik yıldızı yıllar sonra ortaya çıktı! Can Ayşecik artık evli mutlu çocuklu...
Cehennem Necati davasında yeni gelişme: Gasp, cinayet, hırsızlık... Tam bir suç makinesi!
Eğitimde 3 önemli değişiklik masada! Zorunlu lise, LGS puanı, İlkokula başlama yaşı... Çalışmalar başlıyor
Meteoroloji'den 36 ile alarm! Alçak basınç etkisi başlıyor: Sağanak, fırtına ve dondurucu soğuk 3 gün sürecek! İstanbul, Antalya...
Kuruluş Orhan tüm dünyada merakla bekleniyor! Henüz yayına girmeden bakın kaç ülkeye satıldı