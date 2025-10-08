İsrail’in işkence merkezleri! Tel Aviv hapishanelerinde 2 yılda 78 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'de iki yıldır sürdürdüğü soykırımda onlarca Filistinli de hapishanelerde hayatını kaybetti. Filistinli Esir Hareketi, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısını paylaştı.

Gazze, AA 2 YILDA 78 FİLİSTİNLİ HAPİSHANELERDE ÖLDÜ İsrail hapishanelerinde Ekim 2023'ten beri 46'sı Gazze Şeridi'nden ve biri çocuk, 78 Filistinlinin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, 1967'den bu yana hapishanelerde ölen Filistinli sayısının ise 315 olduğu kaydedildi.