İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlarda can kaybı 69 bin 176'ya yükseldi!

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde, 7 Ekim 2023 itibari ile gerçekleştirdiği katliamlarda can kaybının 69 bin 176'ya yükseldiği Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan çıkartılan cenazelere ilişkin son bilgileri paylaştı.

Ateşkesin başlamasından bu yana İsrail saldırılarında toplam 241 kişinin yaşamını yitirdiği, 609 kişinin yaralandığı ve enkaz altından 513 cansız bedenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başlayan saldırılarında can kaybının 68 bin 875'e yaralıların sayısının 170 bin 679'a ulaştığı aktarıldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

