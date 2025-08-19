PODCAST CANLI YAYIN

İsrail'in attığı patlamamış bir mühimmat infilak etti: İran'da 1 çocuk öldü, 9 kişi yaralandı

İsrail’in saldırıları sırasında atılan patlamamış bir mühimmatın infilak etmesi sonucu İran'ın Loristan eyaletinde 1 çocuğun hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

Giriş Tarihi:
İsrail'in attığı patlamamış bir mühimmat infilak etti: İran'da 1 çocuk öldü, 9 kişi yaralandı

İran'ın Loristan eyaletinde hazirandaki İsrail'in saldırıları sırasında atılan patlamamış bir mühimmatın infilak etmesi sonucu 1 çocuğun hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, Loristan eyaletinde hazirandaki İsrail'in saldırıları sırasında atılan patlamamış bir mühimmat Beyranşehr ilçesine bağlı bir köyde infilak etti.

6 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK ÖLDÜ
Patlama sonucu 6 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı. Yaralıların tamamının da çocuk ve gençlerden oluştuğu bilgisi verildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Macron "Türkiyesiz olmaz" dedi Rutte ABD'den dönüş yolunda Başkan Erdoğan'ı aradı: Ankara'nın rolü kritik
Şehit aileleri ve gazilerden Meclis'te Terörsüz Türkiye'ye tam destek: Başkan Erdoğan'ın sözü yüreklere su serpti
CHP'li Turan Taşkın Özer'den şehit aileleri ve gazilere saygısızlık! Komisyonda yolsuzluğu savundu yargıyı hedef aldı
Tutuklanan CHP'li İnan Güney'in savcılık ifadesi ortaya çıktı: "Resmi görevi olmayan Mustafa Mutlu'ya oda verdim"
Komisyonda söz yüreği yanmış analarda! Şehit ve Diyarbakır Anneleri Meclis'te... "Kıyamete kadar kardeşçe yaşayacağız"
Fenerbahçe Dorgeles Nene transferini duyurdu: 5 yıllık imzayı attı!
Son dakika: Muhittin Böcek'in firari oğlu Gökhan Böcek gözaltına alındı! 195 milyon liralık rüşvet iddiası
Trump'tan flaş açıklama! Ukrayna için NATO kapısı kapandı
Başkan Erdoğan'dan El Pais'te hakikat satırları! Türkiye'den Gazze'ye 101 bin ton yardım: Filistin'in özgürlüğü için sahada olacağız
Aliyev ve Paşinyan imzaları attı Pezeşkiyan Erivan’a uçtu! İran’da Zengezur paniği Ermenistan'dan Farsça karşılama 10 mutabakat
Arap basınında gündem yerli ve milli savaş uçağımız KAAN! 3 ülke radarına aldı
AK Parti'den CHP'ye okkalı "Siyasi kapkaççılık" cevabı! MHP lideri Bahçeli Özgür Özel'e sert daldı: Her sözü yalan ve yamuktur
Mourinho'dan flaş karar! Benfica maçı 11'ini belirledi
Skandalların odağındaki dijital müzik platformu Spotify Türkiye’de ofis açacak!
Türkiye'nin en zengin ili ve ilçesi bakın neresi! TÜİK yeni haritayı paylaştı: Hangi şehir zirvede? 26 milyondan fazla...
Fenerbahçe'den transfer harekatı! Nene'den sonra sıra onlarda
Meclis önünde Toros yaktı perde arkası ortaya çıktı! Suç makinesinin bu ilk eylemi değilmiş! | Kimliği belli oldu
Premier Lig'in yıldızı Beşiktaş'a! Transfere onay çıktı
ATV’den bir bomba dizi daha: Aynadaki Yabancı’nın oyuncu kadrosu tamamlandı!
Yeşilçam'ın fettan güzeli Lale Belkıs’ın büyük sevdası... 11 yılda ne aşkı bitti ne acısı dindi