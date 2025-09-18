PODCAST CANLI YAYIN

İsrail'i korumak ABD'ye pahalıya mal oluyor! 500 milyon dolarlık füze kullanılmış: Acil bütçe gereksinimi talep edildi!

ABD'nin, 12 günlük İsrail-İran çatışmasında İsrail'i korumak için 500 milyon dolar değerinde Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi (THAAD) füzesi fırlattığı ortaya çıktı.ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) bütçesine ilişkin belgelerde, "İsrail’i desteklemek için harcanan" THAAD füze savunma sistemlerinin değiştirilmesi için 498,265 milyon dolarlık fon talep edildiği görüldü. ABD Kongresi'nin onayına sunulan fon talebinin "acil bütçe gereksinimi" olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi:
İsrail'i korumak ABD'ye pahalıya mal oluyor! 500 milyon dolarlık füze kullanılmış: Acil bütçe gereksinimi talep edildi!

ABD'nin, 13 Haziran'da başlayan ve 12 gün devam eden İsrail-İran çatışmasında İsrail'i korumak için 500 milyon dolar değerinde Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi (THAAD) füzesi fırlattığı ortaya çıktı.

Merkezi ABD'de olan Business Insider sitesinin ulaştığı ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) bütçesine ilişkin belgelerde, "İsrail'i desteklemek için harcanan" THAAD füze savunma sistemlerinin değiştirilmesi için 498,265 milyon dolarlık fon talep edildiği görüldü.

KONGRE'YE ACİL BÜTÇE GEREKSİNİMİ TALEBİ

Belgelerde, ABD Kongresi'nin onayına sunulan fon talebinin "acil bütçe gereksinimi" olduğu belirtildi.

ABD Temsilciler Meclisi (AP)ABD Temsilciler Meclisi (AP)

İsrail ile İran arasındaki yaşanan çatışma süresince ABD'nin 100 ila 150 THAAD füzesi kullandığını aktarılan haberde, fırlatılan her bir önleyici füzenin maliyetinin 12,7 milyon dolar olduğu hatırlatıldı.

ABD'nin mevcut 7 THAAD sisteminden ikisini çatışmalar süresince İsrail'e konuşlandırıldığı basına yansımıştı.

THAAD SİSTEMİ

THAAD, Amerikan Lockheed Martin üretimi hem atmosfer içinden hem de atmosfer dışından gelen balistik füzeleri engellemek için tasarlanan, orta ve yüksek irtifa hava savunma sistemidir.

Sistem, yüksek irtifa koruması, batı ülkeleri ve İsrail tarafından kullanılan diğer hava savunma sistemleriyle entegre çalışabilmesi ve hedef tespit radarının uzun menziliyle öne çıkıyor.

ABD THAAD sistemi İsrail'de ilk kez kullanıldı (Sosyal Medya)ABD THAAD sistemi İsrail'de ilk kez kullanıldı (Sosyal Medya)

Bir THAAD bataryası 95-100 kişi tarafından işletiliyor, her biri 8 fırlatıcı taşıyabilen 6 adet tekerlekli araca monteli fırlatıcı ünite ile 48 önleme füzesi, bir hedef tespit radarı ve haberleşme teçhizatını içeriyor.

Önleyici füzelerin her biri 900 kilogram ağırlığında, 6,17 metre uzunluğunda ve itici füze 34, vuruş başlığı ise 37 santimetre çapında, başlıkta kızılötesi güdüm sistemi de bulunuyor.

Füze saniyede 2,8 kilometre, ses hızının 8,2 katı hızla hedefe yöneliyor.

200 kilometre menzili bulunan sistem 150 kilometreye kadar irtifadaki hedefleri imha edebiliyor.

12 GÜNLÜK İSRAİL-İRAN ÇATIŞMASI

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldürülmüştü.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

İran, ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırmış, ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

Trump’ı İran’da savaşa götüren ekip! JD Vance’ten evanjeliklere Pete Hegseth’ten milyarderlere… Kim ne dedi?Trump’ı İran’da savaşa götüren ekip! JD Vance’ten evanjeliklere Pete Hegseth’ten milyarderlere… Kim ne dedi?


Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
MSB duyurdu! Doğu Akdeniz’de Türkiye-Mısır tatbikatı... GKRY'ye İsrail uyarısı... "TSK'nın Suriye'de terörle mücadelesi sürecek"
Aziz İhsan Aktaş’tan dikkat çeken iddia: Ekrem İmamoğlu ile Rıza Akpolat kavgası yolsuzlukları ortaya çıkardı
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan BM öncesi Abbas'ı kabul edecek! Manidar zamanlama manidar zirve... Netanyahu ve İsrail'i kudurtacak iki başlık masada
Trump ile Netanyahu arasında ikinci küfür krizi! Bu kez Katar saldırısından sonra…
Kandıra'da kargo gemisi karaya oturdu! Geminin mürettebatı helikopterle kurtarıldı
Türk Telekom
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında sona gelindi! Ekosistemde son viraj | Bin sayfalık dev iddianame geliyor
Trump İngiltere’de “krallar gibi” ağırlandı! Windsor Kalesi’nde büyük ziyafet: Beyaz Saray’dan ilginç paylaşım
MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da! Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü: Türkiye her türlü desteği vermeye hazır!
İsrail artık gizlemiyor bile: Siyonist bakan ABD ile Gazze'yi nasıl paylaşacaklarını açıkladı!
Aşk ve Gözyaşı
Billie Eilish, Cillian Murphy , Javier Bardem… Dünyaca ünlü isimlerden Filistin’e destek çağrısı
İslam Memiş'ten olay yaratacak gram altın tahmini! 6-7 bin lira seviyeleri konuşulacak dedi, tarih verdi! Rekor üstüne rekor geliyor
KAR GELİYOR! Meteoroloji'den sel ve fırtına alarmı: Balkan soğukları İstanbul'u titretecek! Gök gürültülü sağanak için saat verildi: 11 ilde...
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de! Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş oldu
Hem başarılı hem güzel! Kayahan'ın minik kızıydı! Son hali annesi İpek Açar’ın paylaşımında ortaya çıktı
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı sonrası flaş sözler! "O yıldızdan vazgeçmeli"
PKK elebaşı Duran Kalkan'dan Terörsüz Türkiye'ye sabotaj! İmralı şartı sundu komisyonu hedef aldı
Sıra Almanya'nın fethinde! Okan Buruk ilk 11'ini belirledi