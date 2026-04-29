İsrail'den yine S"umud"a saldırı: 11 gemiyle irtibat koptu aktivistlere yasa dışı müdahale başladı

Küresel Sumud Filosu, Akdeniz'de uluslararası sulardaki 11 gemisiyle irtibatın koptuğunu açıklarken gemideki bazı aktivistler İsrail'in yasa dışı müdahalesinin başladığını bildirdi.

  • Gazze'ye insani yardım götüren Global Sumud Filosu, Girit adası açıklarında İsrail'e ait savaş gemileri ve dronlar tarafından abluka altına alındı.
  • Filodaki 11 gemiyle irtibatın kesildiği ve gemilere geri dönmeleri yönünde uyarı yapıldığı bildirildi.
  • İsrail donanmasına ait unsurların yardım teknelerine lazer tuttuğu ve işaret fişekleri attığı aktarıldı.
  • Küresel Sumud Filosu yetkilileri, uluslararası sularda bulunan gemilere yönelik müdahalenin başladığını duyurdu.
  • Filodaki aktivistler, Yunanistan kara sularına yakın bir noktada İsrail askeri araçlarının kuşatması altında olduklarını bildirdi.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Global Sumud Filosu'nun Bahar misyonu, Girit adası batısında Yunanistan kara sularına yaklaşık 54 mil kala İsrail'e ait olduğu belirtilen savaş gemileri ve dronlar tarafından abluka altına alındı.

Filodakilerden alınan bilgiye göre teknelerin üzerinde çok sayıda dron görüldü, bazı teknelere lazer tutuldu ve işaret fişekleri atıldı. Abluka altına alınan filonun çevresinde 7 savaş gemisinin bulunduğu belirtildi.

İsrail donanmasına ait olduğu değerlendirilen unsurlar tarafından yardım teknelerine, filonun geri dönmesi yönünde uyarı yapıldığı aktarıldı.

11 GEMİYLE İRTİBAT KOPARILDI

Küresel Sumud Filosu, Akdeniz'de uluslararası sulardaki 11 gemisiyle irtibatın koptuğunu açıklarken gemideki bazı aktivistler İsrail'in yasa dışı müdahalesinin başladığını bildirdi

