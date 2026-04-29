Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Global Sumud Filosu'nun Bahar misyonu, Girit adası batısında Yunanistan kara sularına yaklaşık 54 mil kala İsrail'e ait olduğu belirtilen savaş gemileri ve dronlar tarafından abluka altına alındı.

SON DAKİKA | Küresel Sumud Filosu’na İsrail ablukası: Girit açıklarında sıcak saatler

Filodakilerden alınan bilgiye göre teknelerin üzerinde çok sayıda dron görüldü, bazı teknelere lazer tutuldu ve işaret fişekleri atıldı. Abluka altına alınan filonun çevresinde 7 savaş gemisinin bulunduğu belirtildi.

İsrail donanmasına ait olduğu değerlendirilen unsurlar tarafından yardım teknelerine, filonun geri dönmesi yönünde uyarı yapıldığı aktarıldı.

11 GEMİYLE İRTİBAT KOPARILDI

Küresel Sumud Filosu, Akdeniz'de uluslararası sulardaki 11 gemisiyle irtibatın koptuğunu açıklarken gemideki bazı aktivistler İsrail'in yasa dışı müdahalesinin başladığını bildirdi