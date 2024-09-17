PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

İsrail'den Hizbullah'a siber saldırı! Taşınabilir çağrı cihazları aynı anda patlatıldı: Yüzlerce yaralı var | Sızılan çağrı cihazı 'pager' nedir?

Lübnan'ın güneyinde ve Beyrut'un güney banliyölerinde İsrail'in "pager" isimli çağrı cihazlarına sızıp patlatılması sonucu yüzlerce kişi yaralandı. Görüntülerde, taşınabilir cihazların sinyal vermesiyle sahipleri tarafından ellerine alındığı ve bu esnada infilak ettiği fark ediliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 17:40 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 18:03
İsrail’den Hizbullah’a siber saldırı! Taşınabilir çağrı cihazları aynı anda patlatıldı: Yüzlerce yaralı var | Sızılan çağrı cihazı ’pager’ nedir?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İsrail'in Lübnan'daki taşınabilir çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'den Hizbullah'a dijital saldırı!

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail'in "pager" isimli çağrı cihazlarına sızması sonucu çok sayıda Lübnanlı yaralandı.



NNA'dan yapılan açıklamada, "Beyrut'un güney banliyöleri ile Lübnan'ın birçok bölgesinde benzeri görülmemiş düşmanca bir güvenlik olayı yaşandı. Yüksek teknoloji kullanılarak taşınabilir pager sistemleri patlatıldı ve çok sayıda yaralı olduğu, yaralıların hastanelere nakledildiği bildirildi." ifadeleri kullanıldı.



Lübnan'da bazı çağrı cihazlarının, sahiplerinin üzerindeyken patladığı anlar sosyal medyaya yansıdı.



Görüntülerde, taşınabilir cihazların sinyal vermesiyle sahipleri tarafından ellerine alındığı ve bu esnada infilak ettiği fark ediliyor.



Yaralanan çok sayıda kişinin Hizbullah mensubu olduğu kaydedildi.



NEDİR BU PAGER?

Çağrı cihazı veya pager, alfanümerik veya sesli mesajları alan ve görüntüleyen kablosuz bir telekomünikasyon cihazıdır. Mesajlar, çağrı ağı aracılığıyla kendisine gönderilir. Çağrı cihazına posta göndermek için operatörün telefonunu çevirmek, abonenin numarasını veya adını vermek ve mesajı dikte etmek gerekir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İsrail’den Hizbullah’a siber saldırı! Taşınabilir çağrı cihazları aynı anda patlatıldı: Yüzlerce yaralı var | Sızılan çağrı cihazı ’pager’ nedir?
Narin Güran cinayetinde son durum | Kara kutu yenge Hediye Güran’ın ifadesine ulaşıldı! Evde mi katledildi?
Türk Telekom
Başkan Erdoğan BM Kurulu’nda 14. kez hitap edecek! Konuşmanın ana gündeminde katil İsrail’in Gazze katliamı var
Trump suikastında Biden parmağı! Thomas Matthew Crooks ile Ryan Roult arasındaki bağ ortaya çıkardı
Eksik Galatasaray Gaziantep karşısında! Okan Buruk’tan sürpriz 11
Bu da CHP’nin vizyon projesi... Özgür Özel’den rakı vaadi
Özgür Özel özür dilese de bu kafa değişmez! CHP’nin cesaretlendirdiği Dilruba yine ağzını bozdu: AK Partililere Aptal yakıştırması
Galatasaray’dan sürpriz imza kararı! Gitmek istiyorum demişti maaşı artıyor
Meteoroloji uyarmıştı! Artvin Arhavi ve Hopa’da kuvvetli yağış sonrası yol çöktü | Yeni uyarı geldi: Dikkat! 3 gün daha devam edecek
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal açıkladı: Mobilde güçlü büyüme tarihi rekor!
Jose Mourinho 11’i değiştiriyor! Derbiye özel karar
17 Eylül 1961... Darağacında celladı sarhoş Türk demokrasisi! Adnan Menderes’in son sözleri... Dönemin utanç manşetleri
Transfer savaşı şimdiden başladı! Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya
Yunan adalarına kaçmaya çalışan 11 FETÖ’cü yakalandı! İşte isimleri...
SON DAKİKA