İsrail’den Hizbullah’a siber saldırı! Taşınabilir çağrı cihazları aynı anda patlatıldı: Yüzlerce yaralı var | Sızılan çağrı cihazı ’pager’ nedir?

Görüntülerde, taşınabilir cihazların sinyal vermesiyle sahipleri tarafından ellerine alındığı ve bu esnada infilak ettiği fark ediliyor.





NEDİR BU PAGER?



Çağrı cihazı veya pager, alfanümerik veya sesli mesajları alan ve görüntüleyen kablosuz bir telekomünikasyon cihazıdır. Mesajlar, çağrı ağı aracılığıyla kendisine gönderilir. Çağrı cihazına posta göndermek için operatörün telefonunu çevirmek, abonenin numarasını veya adını vermek ve mesajı dikte etmek gerekir.