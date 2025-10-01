İsrail’den Gazze’de Netzarim Koridoru’na saldırı! Filistinlilere sürgün dayatması

İsrail bir yandan insani yardım için Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'nu tehdit ederken bir yandan da ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik planını kabul etmesine rağmen Gazze'de ilhak çabalarına devam ediyor.
NETZARİM KORİDORU'NDA KARA SALDIRISI
İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze'nin merkezindeki Netzarim Koridoru'nun batı kısmı üzerinde "operasyonel kontrol" sağladığını ve Filistinlilerin Gazze Şehri'ne geri dönmesini engellediğini duyurdu.
Ordu, 99. Tümen'in geçtiğimiz gün "Netzarim Koridoru üzerindeki operasyonel kontrolü güçlendirme ve sürdürme" amacıyla bir kara saldırısı başlattığını söylüyor.
İsrail ordusu "Askerler, Hamas terör örgütünün bölgedeki operasyonel kabiliyetini bozmak ve sektördeki operasyonel kontrolünü genişletmek amacıyla faaliyet gösterdi" ifadelerini kullandı.