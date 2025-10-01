İsrail’den Gazze’de Netzarim Koridoru’na saldırı! Filistinlilere sürgün dayatması

Katz paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

İSRAİL HALA FİLİSTİNLİLERİ SÜRGÜNE ZORLUYOR

Gazze Şehri'nden güneye doğru hareket hâlâ serbest ancak Savunma Bakanı Israel Katz, Filistinlilerin ordu kontrol noktalarından geçmek zorunda kalacağını söyledi. Katz, bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada, sivillerin ayrılmak için artık "son fırsata" sahip olduklarını söyledi.

20 MADDELİK TRUMP PLANI

İsrail Trump'ın Beyaz Saray'da Netanyahu'ya verdiği 20 maddelik Gazze planını kabul etmişti. Plana göre Tel Aviv'in Filistinlilerin Gazze'den zorla sürgününü durdurması, Batı Şeria'da ise ilhak çabalarından vazgeçmesi gerekiyor.