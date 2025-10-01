PODCAST CANLI YAYIN

İsrail’den Gazze’de Netzarim Koridoru’na saldırı! Filistinlilere sürgün dayatması

İsrail bir yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın Batı Şeria ve Gazze’de ilhakı durdurması öngörülen planını onaylarken bir yandan da Gazze’de kara saldırısını artırdı. İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze'nin merkezindeki Netzarim Koridoru'nun batı kısmına saldırı düzenlediklerini ve Filistinlilerin Gazze Şehri'ne geri dönmesini engellediğini duyurdu.

İsrail bir yandan insani yardım için Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'nu tehdit ederken bir yandan da ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik planını kabul etmesine rağmen Gazze'de ilhak çabalarına devam ediyor.

NETZARİM KORİDORU'NDA KARA SALDIRISI

İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze'nin merkezindeki Netzarim Koridoru'nun batı kısmı üzerinde "operasyonel kontrol" sağladığını ve Filistinlilerin Gazze Şehri'ne geri dönmesini engellediğini duyurdu.

Ordu, 99. Tümen'in geçtiğimiz gün "Netzarim Koridoru üzerindeki operasyonel kontrolü güçlendirme ve sürdürme" amacıyla bir kara saldırısı başlattığını söylüyor.

İsrail ordusu "Askerler, Hamas terör örgütünün bölgedeki operasyonel kabiliyetini bozmak ve sektördeki operasyonel kontrolünü genişletmek amacıyla faaliyet gösterdi" ifadelerini kullandı.

İSRAİL HALA FİLİSTİNLİLERİ SÜRGÜNE ZORLUYOR

Gazze Şehri'nden güneye doğru hareket hâlâ serbest ancak Savunma Bakanı Israel Katz, Filistinlilerin ordu kontrol noktalarından geçmek zorunda kalacağını söyledi. Katz, bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada, sivillerin ayrılmak için artık "son fırsata" sahip olduklarını söyledi.

20 MADDELİK TRUMP PLANI

İsrail Trump'ın Beyaz Saray'da Netanyahu'ya verdiği 20 maddelik Gazze planını kabul etmişti. Plana göre Tel Aviv'in Filistinlilerin Gazze'den zorla sürgününü durdurması, Batı Şeria'da ise ilhak çabalarından vazgeçmesi gerekiyor.

