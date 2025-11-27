PODCAST CANLI YAYIN

İsrail'den Filistinli hemşireye ağır işkence: "Kafatasları kırılana kadar dövdüler"

İsrail tarafından 2 ay süren esaretin ardından serbest bırakılan Filistinli hemşire Tesnim el-Hams, Gazze’de getirildiği Aksa Şehitleri Hastanesinde İsrail hapishanelerinde maruz kaldığı ağır işkenceyi anlattı. Yorgun ve ayakta durmakta zorlanan 24 yaşındaki Tesnim, kadın esirlere “kafatasları kırılana kadar” vurulduğunu, başörtüsü giymelerini engellediklerini söyledi.

Giriş Tarihi:
İsrail'den Filistinli hemşireye ağır işkence: "Kafatasları kırılana kadar dövdüler"

İsrail'in 2 aylık esaretten sonra serbest bıraktığı Filistinli hemşire Tesnim el-Hams, yorgun ve bitkin bir şekilde getirildiği Gazze Şeridi'ndeki Aksa Şehitleri Hastanesinde İsrail hapishanesinde uğradığı ağır işkenceleri anlattı.

İsrail'in varılan anlaşma çerçevesinde bugün serbest bıraktığı 5 Filistinli, sağlık muayenesi için Uluslararası Kızılhaç Komitesi ekipleri tarafından Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesine getirildi.

Gazze'deki sahra hastanelerinin yönetiminden sorumlu Mervan el-Hams'ın kızı olan Tesnim, hastaneye getirildiğinde ailesinden iki kişinin desteğiyle ayakta durmakta güçlük çeker bir haldeydi ve aşırı yorgunluk ile uzun süreli aç kalma belirtileri gösteriyordu.

Esirler Medya Ofisi verilerine göre 24 yaşındaki hemşire Tesnim, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 2 Ekim'de İsrail askerleri tarafından alıkonuldu.

"KADIN ESİRLERİ KAFATASLARI KIRILANA KADAR DÖVDÜLER"

Tesnim, konuşmakta güçlük çekerek, İsrail hapishanelerindeki şartların "son derece ağır" olduğunu söyledi.

Tesnim, "Darbedilmeye, hakarete ve sözlü tacize maruz kaldık. Bize vahşi bir şekilde davrandılar, hücrelerin içine gaz sıktılar ve kadın esirleri kafatasları kırılana kadar dövdüler." dedi.

Maruz kaldıkları ihlallere ilişkin Tesnim, "Başörtüsü ve çarşaf giymemizi engelliyorlardı ve örtümüzü zorla açıyorlardı." diye konuştu.

Babasının durumu sorulduğunda duygulanan Tesnim, "Hakkında hiçbir şey bilmiyorum, sadece serbest bırakılmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

BABASI İSRAİL ASKERLERİNCE KAÇIRILDI

Gazze Şeridi'ndeki Sahra Hastaneleri Müdürü, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ve Refah kentindeki Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesi Müdürü Dr. Mervan el-Hams, 21 Temmuz'da İsrail askerleri tarafından alıkonulmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, o dönem Hams'ın İsrail askerleri tarafından kaçırıldığı sırada ayağından yaralandığını açıklamıştı.

İsrail ordusundan 21 Kasım'da yapılan açıklamada Hams'ın daha önce Gazze'de Hadar Goldin isimli bir İsrail askerinin öldürülmesinde rol aldığı iddia edilmiş ve Refah'taki tünellerde söz konusu askerin yerini bildiği öne sürülmüştü.

Öte yandan İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası kapsamında 2014'te Gazze'de yakalanan ve o tarihten bu yana cesedi Hamas'ın elinde bulunan Goldin'in cesedini 9 Kasım'da teslim almıştı.

İsrail, Ağustos 2014'te Gazze Şeridi'nde yakalanan ve o tarihten bu yana naaşı Hamas'ın elinde bulunan Goldin'in naaşını 9 Kasım'da teslim aldı.

İnsan hakları örgütleri, Gazze Şeridi'ne iki yıl boyunca saldırılar düzenleyen İsrail'in bu süreçte hapishanede tuttuğu Filistinlilere yönelik işkenceyi de ciddi ölçüde arttırdığını ve 94 Filistinlinin hapishanelerde işkence sonucu hayatını kaybettiğini bildirmişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Papa 14. Leo ile ortak basın toplantısında Gazze çağrısı
Özgür Özel'in "gizli teklif" iddiasına AK Parti'den tepki: Yalan... İşi magazinleştirmesin!
İdefix
Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
CANLI | Papa 14. Leo'ya Külliye'de özel ilahi dinletisi! Başkan Erdoğan ile ortak basın toplantısından sonra İstanbul'a geçti
ABD'de siyonist zirve: Mike Walz ana konuşmacı olacak! 1 milyon Yahudi planı, soykırıma övgü
Papa 14. Leo'dan Başkan Erdoğan'la basın toplantısında Türkiye vurgusu
Galatasaray transfer ateşini yaktı! Brezilyalı yıldız yolda
11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu: "Suç işlemenin önlenmesini hedefliyoruz"
Emekliye %13.2 enflasyon farkı hesabı: SSK, BAĞKUR'lunun kök maaşı için 19 bin 109 TL zam yolda
Özgür Özel'den "Bay Kemal, Ekrem'in üzerine beton döküyor" çıkışı! Yolsuzluk itirafı: Geçmişte kanıt sayılabilecek iddialar oldu
Türkiye Ukrayna'ya asker gönderecek mi? MSB'den açıklama geldi
CHP bile artık inkar edemiyor: Deprem konutları bir başarı hikayesidir
Memura emekliye %19.67 zam + 1.000 TL! Yeni anket geldi: Polis, kaymakam meslek meslek maaş hesabı
Adalet Bakanı Tunç'tan Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin "yasal adım" mesajı: Önce rapor hazırlanacak
CANLI | Beyaz Saray'da kırmızı alarm: 2 asker vuruldu! Trump açıkladı: "Bu bir terör eylemi" | CIA bağlantısı ortaya çıktı
Arşivler 1967'ye açıldı! Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'ye ilk Papa ziyaretini paylaştı
Türk Telekom, gençlik markası Selfy ile 7 farklı üniversitede ilk 5G deneyimini sundu
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
Yaş aldıkça gençleşmiş: 78 yaşındaki Güven Hokna'nın son hali olay!