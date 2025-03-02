İsrail’de Türkiye korkusu!

Dünyanın ünlü haber ajansı Reuters'a konuşan kaynaklar, Türkiye-Suriye-İsrail ilişkilerine yönelik önemli açıklamalar yaptı. Bölgeyi yakından tanıyan kaynaklar, İsrail'in Suriye'yi zayıf düşürmek için ABD nezdinde lobi faaliyetleri yürüttüğünü anlattı.

Türkiye'nin artan nüfuzuna karşı Rusya'nın askeri üslerini burada tutmasına izin verdiğini vurguladı. Kaynaklar, Türkiye'nin İsrail ile sık sık gerilen ilişkilerinin Gazze savaşı sırasında ciddi bir boyuta geldiğini hatırlattı.

ABD merkezli düşünce kuruluşu Century International'da çalışan Aron Lund, İsrail'in en büyük korkusunun, Türkiye'nin Suriye'deki yeni düzeni koruması ve bunun da Hamas ve diğer militanlar için bir üs haline gelmesi olduğunu söyledi.