İsrail'de siren sesleri: İran'dan füzeler peş peşe ateşlendi | Ordudan Lübnan uyarısı
İsrail'in Beyrut saldırısı sonrası İran'dan misilleme gecikmedi. İsrail topraklarına fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin kuzeyinde siren sesleri yükselirken, hava savunma sistemleri kırmızı alarma geçti. İran ordusu, "İsrail, Lübnan'a saldırılarını genişletir veya İran'ın eylemlerine karşılık verirse daha yıkıcı saldırılarla karşılaşacak." dedi.
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- İran'dan İsrail'e fırlatılan füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok bölgede sirenler çaldı, hava savunma sistemleri devreye girdi.
- İsrail Ordusu, İran'dan füze fırlatıldığını tespit ettiklerini ve 'yeni füzelerin topraklarına yöneldiğini' açıkladı.
- İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
- İran Meclisi Komisyon Sözcüsü İbrahim Rezai, İsrail'in Dahiye saldırısına 'kesin karşılık' sözü verdi.
- İran Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin bölge üslerini 'meşru hedef' haline getirdiğini iddia etti.
İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırısının ardından İran'dan İsrail'e fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede sirenler çaldı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze fırlatıldığının tespit edildiği kaydedildi.
İran füzeleri nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı belirtilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemek için harekete geçtiği aktarıldı.
İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada ise, "İsrail topraklarına yönelik yeni füzeler gönderildiğini tespit ettik." denildi.
İSRAİL, BEYRUT'A SALDIRI DÜZENLEMİŞTİ
İsrail ordusu, ateşkese rağmen bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai, İsrail'in Dahiye'ye düzenlediği saldırılara, "Siyonist rejimin Dahiye saldırısına kesin bir karşılık vereceğiz." ifadeleriyle tepki göstermişti.
İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırılara ilişkin, "ABD'nin bugün Siyonist rejime yaktığı yeşil ışık bölgedeki üsleri meşru hedef haline getirmektedir." demişti.