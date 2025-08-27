İsrail yine Suriye’yi hedef aldı! Şam’a SİHA saldırısı: 6 asker öldü

İsrail Suriye'ye bir saldırı daha düzenledi. İsrail ordusuna ait silahlı insansız hava araçlarının (SİHA), Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Küsve bölgesine düzenlediği saldırılarda 6 Suriyeli askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
İSRAİL SİHA'LARI ŞAM'I VURDU
Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin aktardığına göre, İsrail SİHA'ları dün öğle saatlerinden sonra Şam'ın güneybatısında yer alan Küsve'de Suriye ordusuna ait bazı noktaları hedef aldı.
6 ASKER HAYATINI KAYBETTİ
Düzenlenen saldırılarda 6 Suriyeli asker yaşamını yitirdi.
Dün, Suriye devlet televizyonu El-İhbariye, işgalci İsrail güçlerinin Kuneytra'nın kuzeyindeki Tırınce köyünde bir eve düzenlediği saldırıda 1 sivilin öldüğünü duyurmuştu.
Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırılarını "şiddetle" kınamıştı.