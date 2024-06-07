İsrail yine mülteci kampına saldırdı! Oruç tutmak için sahur yapıyorlardı: Megazi’de 14 Filistinli daha hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında en az 5 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda aralarında Nuseyrat Belediye Başkanı İyad el-Maghari'nin de bulunduğu naaşlar, Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin morguna getirildi.

İsrail ordusu Uluslararası Adalet Divanı'ndan gelen "saldırıları durdur" kararına rağmen Gazze 'de soykırıma devam ediyor. İsrail ordusunun saldırılarında en az 14 Filistin li daha hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Refah 'ın batısında topçu atışı ve ateş açması sonucu da bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Deyr el-Belah'ın Ebu Huli bölgesinde İsrail savaş uçakları tarafından yapılan bombardıman sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun sivil bir aracı hedef alması sonucu 2 kişi öldü ve yaralananlar oldu.

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta bulunan Zevayide beldesinde İsrail savaş uçaklarının saldırısında bir Filistinli öldü.

ORUÇ TUTMAK İÇİN SAHURA KALKMIŞLARDI

Megazi Mülteci Kampı'nda İsrail savaş uçaklarının bombaladığı evde Meğari ailesinden 6 kişi hayatını kaybetti.

İsrail saldırısından kurtulabilen tek kişi Nebhan el-Meğari, ailesinin bir ay önce Refah'tan yakınlarının evine geldiğini, oruç tutmak üzere sahur yaptıkları sırada evin İsrail savaş uçakları tarafından bombalandığını söyledi.

İsrail ordusuna ait topçu birlikleri, Megazi Kampı'nda Zaferan Camisi ile bir stadyumun çevresini hedef aldı.

Bureyc Mülteci Kampı ile Deyr el-Belah kentinin doğusunda ve Nusayrat Kampı'nın kuzeyinde İsrail ordusu Filistinlilerin evlerini bombaladı.

İsrail topçu birliklerinin saldırıları nedeniyle Bureyc Kampı'ndaki Ebu er-Rus Kavşağı çevresinde yangın çıktı.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentinin Sabra Mahallesi'ndeki Selam Camisi yakınında bulunan Eşrem ailesine ait evi hedef alması sonucu çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi.

Ayrıca İsrail ordusu Gazze kentinin birçok mahallesini topçu atışlarıyla, sahil kesimini de hücumbotlarıyla hedef aldı.