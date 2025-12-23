PODCAST CANLI YAYIN

İsrail Savunma Bakanı Katz'tan geri vites

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, "Gazze'nin kuzeye yerleşeceklerini" söylemesinden sonra gelen eleştirilerin ardından geri adım atmak zorunda kaldı. İsrail Savunma Bakanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Katz'ın ifadelerinin "anlaşıldığı gibi olmadığı" iddia edilse de güvenlik nedeniyle bölgeden çekilmeyecekleri söylemi teyit edildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsrail Savunma Bakanı Katz'tan geri vites

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, "Gazze'nin kuzeye yerleşeceklerini" söylemesinden sonra gelen eleştirilerin ardından geri adım atmak zorunda kaldı. İsrail Savunma Bakanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Katz'ın ifadelerinin "anlaşıldığı gibi olmadığı" iddia edilse de güvenlik nedeniyle bölgeden çekilmeyecekleri söylemi teyit edildi.

Gazze'de varılan anlaşmaya göre İsrail'in ikinci aşamanın sonunda bölgeden tamamen çekilmesi gerekmesine rağmen, Savunma Bakanı'nın Gazze Şeridi'nin kuzeyine atıf yaptığı açıklamasının yalnızca güvenlikle alakalı olduğu belirtilerek burada bir karakol kurulacağı iddiası yenilendi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz (AA)İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz (AA)

Katz'ın, sınır korumanın temel ilkesini vurguladığı ileri sürüldü.

Açıklamada, "Hükümetin Gazze Şeridi'nde bir yerleşim yeri kurma niyeti yoktur." denilerek bölgede Filistinlilerin topraklarını gasbederek yeni yasadışı Yahudi yerleşimleri kurulacağı iddiasından ise geri adım atıldı.

İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze Şeridi'nin "tamamından çekilmeyeceklerini ve Gazze'nin kuzeyine uygun zamanda yeniden yerleşeceklerini" söylemişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan TÜBA Bilim Ödülleri'nde hedefi açıkladı: Türkiye bölgenin veri üssü olacak
Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi ortaya çıktı: Satıcı değil kullanıcıyım | Sadettin Saran'la ilgili ne dedi?
Vakıf Katılım
Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün! Hangi formüller masada? İşte zam senaryoları
Ekrem İmamoğlu’na fotoşok! Özgür Özel’den Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde "aday benim" pozu
Kovid tahliyelerinde "deprem" revizesi: Kapsam dışı olacaklar!
D&R
İmralı Heyeti'nden peş peşe temaslar! Önce Adalet Bakanlığı sonra TBMM | Bakan Tunç'tan "yol haritası" mesajı
Uyuşturucu iddiasıyla gündeme geldi: İşte Sadettin Saran'ın o villası!
Gazze için Galata'ya... TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci A Haber'de: Dünyanın sessizliğini bozalım
Uyuşturucu ve fuhuş çetesinin “Kütüphane”sine baskın! Umut Evirgen ve Yaşar Koz'a adli kontrol
DR kulaklık
Galatasaray’ın transferdeki gizli hedefi ortaya çıktı! O yıldız şaşırtacak
Suriye’de DEAŞ tezgahı! Arkasında İsrail var: Tel Aviv resmen itiraf etti
Kadıköy'de kupa derbisi! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesi muhtemel 11'ler
TAKVİM firari Kasım Garipoğlu'nu enseledi! Miami'de ozon alıp kanındaki uyuşturucuyu temizletiyor: "Ela Rümeysa Cebeci" detayı
Emine tespih makinesinde mi katledildi? Müge Anlı'da kan donduran itiraf: 4 yaşındaki çocuğu üvey babası...
CHP'yi yine CHP'liler ele verdi! Şile'deki ikinci dalga "etkin pişmanlık"la geldi: Baki Aydöner ve İmamoğlu'nun danışmanı listede
Gün gün katliam belge belge suç! Gazze’deki büyük utanç dijital hafızaya kazındı
Terörsüz Türkiye Komisyonu "müşterek rapor" gündemiyle toplanıyor!