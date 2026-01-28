İsrail saldırılarda uzuvlarını kaybeden sporcular antremanlarına devam ediyor

Ortadoğu'nun terör devleti İsrail, 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen Gazze'deki saldırılarını sürdürüyor. 71 bin 654 kişinin şehit düştüğü 171 bin 391 kişinin yaralandığı saldırılara rağmen Gazzeliler pes etmiyor. Bunlara son örnek de "Gazze İrade Ampute Futbol Takımı" oldu.

"BİZE ENGEL YOK"

Oyuncularının tamamı uzuv kaybı yaşayan Gazze İrade Ampute Futbol Takımı, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistin Stadı'nda antrenman yaparak hem fiziksel güçlerini korumaya hem motivasyonlarını yüksek tutmaya çalışıyor. Filistin Stadı da İsrail'in Ekim 2023'ten itibaren iki yıl boyunca ağır silah ve mühimmatlarla sürdürdüğü bombardımandan, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde büyük ölçüde kurtulabilen ender yerlerden biri oldu. Tek sıra halinde ilerleyerek antrenmana devam eden oyuncular, koltuk değneklerini senkronize bir ritimle sahaya vurarak Gazze Şeridi'ndeki kaynak kıtlığı ve antrenman tesislerinin yetersizliğine rağmen spora olan bağlılıklarını ortaya koyuyor. Takım oyuncularından Hüsam Ebu Sultan, 2018 yılında yaralanarak bacağını kaybetmesine rağmen futboldan kopmadığını söyledi. Ebu Sultan, "Savaş, yıkım ve imkansızlıklara rağmen futbol oynamayı sürdürüyoruz. Engellilik bizi durdurmadı aksine daha da güçlendirdi."dedi.

BİR NESİL HEDEF OLDU

BirleşmişMilletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Gazze'de okulların yüzde 90'ından fazlasının hasar görmüş veya yıkılmış durumda olduğunu söyledi. Gazze'deki okullara yönelik yaklaşık iki buçuk yıllık saldırıların bütün bir nesli risk altında bıraktığını belirten Elder, "Gazze'de okul çağındaki çocukların yüzde 60'ı halihazırda yüz yüze eğitime erişemiyor. Okulların yüzde 90'ından fazlası hasar görmüş veya yıkılmış durumda. 335 binden fazla 5 yaş altı çocuk, erken çocukluk hizmetlerinin çökmesi nedeniyle ciddi gelişimsel gecikme riskiyle karşı karşıya." ifadelerini kullandı. Gazze'deki Filistinlilerin Ekim 2023'ten önce dünyanın en yüksek okuryazarlık oranlarından birine sahip olduklarını dile getiren Elder, bu mirasın şu anda saldırı altında olduğuna işaret etti.

İŞKENCE SÜRÜYOR

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'ndan geçişleri kısıtladığı için tedavi için bölge dışına çıkmayı bekleyen 20 binden fazla Filistinliden bin 268'inin yaşamını yitirdiğini belirtti. Ayrıca bölgede ilaç ve tıbbi malzemelerin kısıtlı olması, uzmanlık gerektiren sağlık hizmetlerinin büyük bölümünün devre dışı kalması ve hastanelerin altyapısının tahrip edilmesinin yurt dışında tedavi için bekleyenlerin listesini uzattığı kaydedildi. Bu arada İsrail, Refah Sınır Kapısı'nın açılması durumunda dahi yabancı gazetecilerin Gazze'ye girişine izin verilmeyeceğini açıkladı.