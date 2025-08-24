İşgalci İsrail ordusundan Sana'ya hava saldırısı! Ölü ve yaralı var (AA)

ÖLÜ VE YARALI VAR

Yemen petrol şirketine ait yakıt deposuna düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail savaş uçakları Sana'ya hava saldırıları düzenlemişti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Sana'da Başkanlık Sarayı'nın bulunduğu askeri yerleşke ile iki elektrik santrali ve bir yakıt deposunun vurulduğu duyurulmuştu.