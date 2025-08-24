PODCAST CANLI YAYIN

İşgalci İsrail ordusundan Sana'ya hava saldırısı! Ölü ve yaralı var

Soykırımcı İsrail ordusunun, Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı belirtildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İşgalci İsrail ordusundan Sana'ya hava saldırısı! Ölü ve yaralı var

Yemen'deki Husilere ait El-Mesira televizyonunda yayınlanan haberde, Sana'nın orta kesimindeki 60. Cadde üzerinde yer alan yakıt deposu ile güneyindeki elektrik santraline düzenlenen hava saldırılarında kaydedilen can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

İşgalci İsrail ordusundan Sana'ya hava saldırısı! Ölü ve yaralı var (AA)İşgalci İsrail ordusundan Sana'ya hava saldırısı! Ölü ve yaralı var (AA)

ÖLÜ VE YARALI VAR
Yemen petrol şirketine ait yakıt deposuna düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail savaş uçakları Sana'ya hava saldırıları düzenlemişti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Sana'da Başkanlık Sarayı'nın bulunduğu askeri yerleşke ile iki elektrik santrali ve bir yakıt deposunun vurulduğu duyurulmuştu.

İşgalci İsrail ordusundan Sana'ya hava saldırısı! Ölü ve yaralı var (AA)İşgalci İsrail ordusundan Sana'ya hava saldırısı! Ölü ve yaralı var (AA)

Yemen'e düzenlenen hava saldırılarını İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir Hava Kuvvetleri'nin komuta merkezinden takip etmişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'a tarihi selam! Savarona, TCG Anadolu ve donanmanın yıldızları İstanbul Boğazı’ndan geçti
MKE eski Başkanı İsmet Sayhan suç örgütü üyeliği ve casusluktan gözaltına alındı: Ev ve ofisinde arama yapıldı
Atatürk'ün mirası Savarona ve TCG Anadolu'nun geçiş törenine katılan gençlerin coşkusu sözlerine yansıdı! Başkan Erdoğan'a teşekkür
Trabzonspor - Antalyaspor | CANLI
Zafer ayında Boğaz'da gövde gösterisi! TCG Anadolu ve Atatürk'ün mirası TCG Savanora İstanbul Boğazı'ndan geçti
First Lady diplomasisi! Emine Erdoğan’ın “Gazzeli çocuklar için de çağrı yapın” sözleri uluslararası basında! Dünya 'çağrı' dedi İsrail 'baskı'
Denizli'de alevlerle mücadele! Yangın tamamen kontrol altında | 1 şüpheli gözaltında
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak
Günlerdir aranıyordu! Acı haber geldi | İş insanı Halit Yukay'ın cenazesini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı çıkaracak | Cenaze görüntülerine ulaşıldı
Memur zammında kritik 5 gün! Kamu Hakem Kurulu'nun ikinci toplantısı sona erdi | Karar ne zaman açıklanır?
AK Parti'den Terörsüz Türkiye mesaisi! Bakan ve vekiller sahaya indi! Vatandaş süreç için ne diyor?
Akdeniz’in derinliklerinde Osmanlı mührü: Kayıp gemi 350 yıl sonra ortaya çıktı
Ertan Yıldız'dan 890 milyonluk itiraf: Yolsuzluk çetesi elebaşı Ekrem İmamoğlu halkın parasını seçim kampanyasına harcadı
Bugün hava nasıl olacak? 16 ile sağanak yağış uyarısı! Sıcaklıklar 5 derece düşüyor | 24 Ağustos 2025 hava durumu
Sosyal medyada ölüm oyunu! Boğaz sıkma virali için uzmanlar uyardı: Damar genişliyor, tansiyon düşüyor
Anneye erken emeklilik fırsatı! Çalışan anneler borçlanma ile 6 yıla kadar prim kazanıyor | Yeni adımlar atılacak mı?
Galatasaray dünya devinin 3 yıldızına imza attıracak!
Kılıçdaroğlu ve Uğur Dündar arasında 'kepaze' polemiği: Gözünü kötülük bürümüş ıslah olmaz muhteris
Fenerbahçe - Kocaelispor maçı sonrası Jose Mourinho'ya şok sözler! "Sakın!"
Okan Buruk'tan 3'te 3 için forvet kararı! İlk 11'ini belirledi