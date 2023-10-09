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İsrail ordusu Lübnan sınırı yakınında yanlışlıkla kendi askerlerini vurdu..

Son dakika haberi! İsrail ordusu, Lübnan sınırı yakınındaki Celil Garbi bölgesinde bulunan askerlerinin yanlışlıkla kendi askerlerine ateş açması sonucu 4 yaralı olduğunu duyurdu. Dünyanın en iyi ordusuna sahip olduğunu İsrail'in askerleri "Aksa Tufanı" operasyonunun başladığı ilk gün Hamas'a esir düşmüştü. Pazar günü İsrail güçleri Gazze sınırı yakınındaki Aşdod kentinde bir araca ateş açtı. İsrail güçlerinin dur ihtarına uymayan ve Gazze yakınlarından İsrail'in orta kesimlerine doğru gitmek isteyen araçta öldürülen kişinin İsrail vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

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İsrail ordusu Lübnan sınırı yakınında yanlışlıkla kendi askerlerini vurdu..

İsrail ordusu, Lübnan sınırı yakınındaki Celil Garbi bölgesinde bulunan askerlerinin yanlışlıkla kendi askerlerine ateş açması sonucu 4 yaralı olduğunu duyurdu.

İsrail resmi haber ajansı KAN'ın ordu sözcüsüne dayandırdığı habere göre, Celil Garbi yakınındaki bir Yahudi yerleşim yerinde görev yapan İsrail güçleri, kontrol noktasına hızlıca yaklaşan araca ateş açtı.

Daha sonra askeri aracın içindekilerin İsrail ordusuna bağlı askerler olduğu anlaşıldı. Hafif yaralanan İsrail askerleri tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

İSRAL VATANDAŞLARINI ÖLDÜRDÜLER
İsrail pazar günü, Hizbullah örgütünün İsrail işgali altındaki Şeba Çiftlikleri bölgesine kurduğu bir çadırı silahlı insansız hava aracıyla bombalamıştı. Yine İsrail merkezli Yediot Ahronot'un haberine göre, pazar günü İsrail güçleri Gazze sınırı yakınındaki Aşdod kentinde bir araca ateş açtı. İsrail güçlerinin dur ihtarına uymayan ve Gazze yakınlarından İsrail'in orta kesimlerine doğru gitmek isteyen araçta öldürülen kişinin İsrail vatandaşı olduğu ortaya çıktı.



İLK 20 DAKİKADA 5 BİN ROKET ATEŞLENDİ
İsrail, 7 Ekim sabahı Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" ile büyük bir şok yaşadı. Hamas güçleri, operasyonun ilk 20 dakikasında Gazze'den İsrail'e 5 bin roket ateşlediklerini de belirtti. Hamas güçleri bölgedeki operasyonunu hızla sürdürürken, İsrail ordusundan da açıklama geldi. İsrail, "Savaştayız, düşmanımız daha önce hiç görmediği bir bedel ödeyecek" vurgusunu yaptı.

İSRAİL KANALI: 7 YERLEŞİM YERİ HAMAS KONTROLÜNDE
İsrail'de yayın yapan Kanal 13'e göre Gazze sınırındaki Sderot, Nahal Oz, Kfar Haza, Magen, Sufa Beheri isimli İsrail yerleşim yerlerinin Hamas kontrolüne geçtiğini söyledi.

İSRAİL ASKERLERİ ESİR ALINDI
Bir diğer yandan operasyona hız kesmeden devam eden Hamas güçleri, İsrail askeri üslerine kadar girdi. Aynı zamanda Hamas, İsrail askerlerini bir bir rehin aldı. Dünya gündemini etkileyen operasyonda İsrail askerlerinin Hamas güçleri tarafından esir alındığı anlar sosyal medyada da paylaşıldı.

ESİR GENERALİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Aynı zamanda, Hamas tarafından esir alınan general de gündeme geldi.

Hamas'ın esir aldığı generalin, İsrail'in Gazze birliklerinden sorumlu Tuğgeneral Nimrod Aloni olduğu açıklandı.

HAMAS: ESİR ALINAN İSRAİLLİ ASKERLER GÜVENLİ YERLERDE TUTULUYOR
Hamas, esir aldığı onlarca askerin güvenli yerlerde ve tünellerde tutulduğunu duyurdu. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları konuya dair açıklama yaptı. Açıklamada, esir alınan onlarca İsrailli asker ve subayın, güvenli yerlerde ve direniş güçlerine ait tünellerde güvence altında olduğu kaydedildi.

Kassam Tugayları, söz konusu askerlerin net sayısına ilişkin bilgi vermedi.



NE OLMUŞTU?
Hamas İsrail'e "Aksa Tufanı" operasyonu başlattı. İlk 20 dakikada 5 bin roketin atıldığı sürpriz saldırı Tel Aviv'de büyük bir paniğe yol açtı. Gazze'den paraşütlerle İsrail'e geçen Filistinlilerin Sderot şehrinde bir polis karakolunu ele geçirdiği bildirilirken Tel Aviv ise savaş durumuna geçtiğini duyurdu.

Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon başlattıklarını duyurdu. İsrail ordusu operasyonu doğrularken Haaretz, the Times of Israel ve Jerusalem Post gibi İsrail gazeteleri "büyük ve sürpriz" bir saldırı ile karşı karşıya olduklarını yazdı.

Hamas, İsrail'e ait Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nı ve çevresindeki askeri noktayı ele geçirdiğini açıklarken İsrail ise Aksa Tufanı'na karşı "Demir Kılıçlar" operasyonunu başlattıklarını duyurdu.

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