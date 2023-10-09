İsrail ordusu Lübnan sınırı yakınında yanlışlıkla kendi askerlerini vurdu..





İLK 20 DAKİKADA 5 BİN ROKET ATEŞLENDİ

İsrail, 7 Ekim sabahı Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" ile büyük bir şok yaşadı. Hamas güçleri, operasyonun ilk 20 dakikasında Gazze'den İsrail'e 5 bin roket ateşlediklerini de belirtti. Hamas güçleri bölgedeki operasyonunu hızla sürdürürken, İsrail ordusundan da açıklama geldi. İsrail, "Savaştayız, düşmanımız daha önce hiç görmediği bir bedel ödeyecek" vurgusunu yaptı.

İSRAİL KANALI: 7 YERLEŞİM YERİ HAMAS KONTROLÜNDE

İsrail'de yayın yapan Kanal 13'e göre Gazze sınırındaki Sderot, Nahal Oz, Kfar Haza, Magen, Sufa Beheri isimli İsrail yerleşim yerlerinin Hamas kontrolüne geçtiğini söyledi.

İSRAİL ASKERLERİ ESİR ALINDI

Bir diğer yandan operasyona hız kesmeden devam eden Hamas güçleri, İsrail askeri üslerine kadar girdi. Aynı zamanda Hamas, İsrail askerlerini bir bir rehin aldı. Dünya gündemini etkileyen operasyonda İsrail askerlerinin Hamas güçleri tarafından esir alındığı anlar sosyal medyada da paylaşıldı.

ESİR GENERALİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Aynı zamanda, Hamas tarafından esir alınan general de gündeme geldi.