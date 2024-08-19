PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

İsrail ordusu Han Yunus ve Gazze kentini hedef aldı: 9 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği son saldırılarda 9 Filistinli öldü, birçok kişi yaralandı. Saldırılarda, internet dağıtım noktaları ve sivil araçlar hedef alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 18:33 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 18:33
İsrail ordusu Han Yunus ve Gazze kentini hedef aldı: 9 Filistinli hayatını kaybetti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Han Yunus ve Gazze kentlerine düzenlediği saldırılarda en az 9 Filistinli hayatını kaybetti.

FİLİSTİNLİLERİ HEDEF ALDI

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun Han Yunus'un batısındaki "Avusturya Binaları" bölgesinde internet dağıtım noktası yakınında toplanan Filistinlileri hedef alması sonucu 5 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralanan oldu.

GAZZE BOMBARDIMAN ALTINDA

İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde sivil bir aracı bombalaması sonucu 4 Filistinli öldü, birçok kişi yaralandı. Ayrıca, İsrail ordusuna ait topçu birlikleri Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesini bombaladı.

CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 139 Filistinli öldü, 92 bin 743 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Dilan Polat tahliye edildi: Tutuksuz yargılanacak! İşte ilk görüntüler
İstanbul Kağıthane’de sokak ortasında maskeli suikast! Filistinli iş insanı hayatını kaybetti: 4 şüpheli yakalandı
ABD ve küresel tetikçiler harekete geçti! Maşa Bloomberg hedef Türkiye’yi itibarsızlaştırmak
Esnek ve uzaktan çalışmaya 6 farklı model! Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! TAKVİM yönetmeliğe ulaştı
Dünyayı alarma geçiren virüsün tüm merak edilenleri: Nasıl bulaşır, nasıl önlenir? M çiçeği MPox Maymun çiçeği...
Kağıthane’de 1 kişinin öldüğü suikast anı kamerada | Hayatını kaybeden Abdulkadir Anas’ın babası konuştu
Beşiktaş’ta yaprak dökümü! 5 yıldıza veda
Manisa, Aydın, İzmir, Uşak Muğla... Alevlere havadan ve karadan müdahale | Bakan Yumaklı açıkladı: Hangi yangınlar kontrol altında? | SON DURUM
Tel Aviv’de bombalı saldırı! Hamas ve Kudüs Tugayları üstlendi: Devamı gelecek
Fenerbahçe’de şok gelişme! Bonservissiz gidiyor
ABD’li ekonomistten Türkiye’ye övgü: Tüm zamanların rekorunu kırdı! Petrol ve doğal gazda zirve
Başörtülü kadına küfürler savurdu! Aleyna Çalgıcı’nın sicili kabarık çıktı
Fenerbahçe’de 11 ayrılık! Jose Mourinho o yıldızları sildi
Fenerbahçe’den orta saha bombası! Premier Lig’in yıldızı geliyor
İsrail’e ambargo darbesi! Türkiye ticareti kesti pazar patladı: Fiyatlar her geçen gün artıyor
SON DAKİKA