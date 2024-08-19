İsrail ordusu Han Yunus ve Gazze kentini hedef aldı: 9 Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 139 Filistinli öldü, 92 bin 743 kişi yaralandı.