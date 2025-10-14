İsrail meclisinde soykırım protestosu

Kürsüye çıkan ABD Başkanı Trump, konuşması sırasında milletvekilleri Ofer Cassif ve Eymen Odeh tarafından yuhalandı. Soykırımı protesto eden milletvekilleri "Filistin'i tanıyın" pankartı açtı. Pankartları tutan ve sloganlar atan Avde ile Cassif, salondakilerin fiziksel müdahalesiyle dışarı çıkarıldı.

Trump, Avde ve Cassif'in zorla dışarı çıkarılmasının ardından "Bu çok etkili oldu." dedi.

Filistin asıllı milletvekili Eymen Avde, daha sonra sosyal medya platformundan, "Filistin'i tanıyın." yazılı pankartı tuttuğu fotoğrafını paylaştı. Odeh, "Beni, tüm uluslararası toplumun hemfikir olduğu bir talepte bulunduğum için salondan çıkardılar. Bu talep, Filistin devletinin tanınmasıydı. Bu basit gerçek kabul edilmeli; burada iki halk var ve ikisi de hiçbir yere gitmiyor" ifadesini kullandı.