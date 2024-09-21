İsrail-Lübnan krizinde üç senaryo! Topyekün savaş mı sınırlı işgal mi?

İsrail ile Hizbullah arasında misilleme savaşı devam ederken bölgedeki çatışmaların topyekün savaşa dönüşeceğine yönelik endişe artıyor.
İsrail ile Hizbullah arasında misilleme savaşı devam ederken bölgedeki çatışmaların topyekün savaşa dönüşeceğine yönelik endişe artıyor.
İNGİLİZ BASININDAN ÜÇ LÜBNAN SENARYOSU
İsrail'in Lübnan'da peş peşe düzenlediği siber saldırıların ardından Tel Aviv'den önce ülkenin güneyine sonra da başkent Beyrut'a hava saldırıları başladı. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ise uzun zaman sonra yaptığı ilk konuşmada intikam yeminleri etti. Peki, Beyrut-Tel Aviv hattında bundan sonra neler olacak? İngiliz gazetesi The Times, bölgede yaşanabilecek üç olası senaryoyu yazdı.
2006'DAN BU YANA BİR İLK
"İsrail ve Hizbullah, İsrail'in sınır ötesi bir pusuya yanıt olarak başlattığı hava harekâtı ve sınırlı kara işgali ile bir aydan fazla bir süre sonra 2006'dan bu yana ilk savaşlarına giriyor olabilir." diyen The Times, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılar ile savaşta yeni bir aşamanın sinyalini verdiğini söyledi.
İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi eski başkan yardımcısı Eran Etzion, önümüzdeki haftalarda üç senaryonun ortaya çıkabileceğini söyledi.
ANLAŞMA SONA ERDİ
The Times, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ile İsrail arasında çağrı cihazlı saldırıya kadar bir anlaşma olduğunu belirtti ve daha önce Hayfa ve Tel Aviv gibi büyük şehirlere saldırmayan Hizbullah ile İsrail arasındaki anlaşmanın bozulduğuna dikkat çekti. The Times, ilk senaryonun sadece çatışma alanının biraz daha genişlemesi olduğunu belirtti.
İKİNCİ SENARYO SINIRLI İŞGAL
The Times'a göre ikinci senaryo ise İsrail'in Lübnan'a sınırlı olsa da işgal operasyonu başlatması olabilir.
İsrail, BM'nin 2006'da ateşkes çağrısı yapan kararına uygun olarak Hizbullah'ın savaşçılarını sınırdan yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Litani Nehri'nin kuzey tarafına çekmesini istiyor. The Times'a göre ikinci senaryo kapsamında İsrail bu konuyu zorlayabilir.
İSRAİL TARİHİ FIRSAT OLARAK GÖRÜYOR
İngiliz gazetesine göre üçüncü senaryo ise 150 binden fazla füze ve rokete sahip, savaş deneyimi olan Hizbullah'ı yok etmek için bir savaş olabilir.
Etzion, "İsrail'de kabinede yer alan aşırı sağcılar, son birkaç günde yaşananları Hizbullah tehdidini ortadan kaldırmak ve hatta İran'a ciddi bir darbe indirmek için tarihi bir fırsat olarak görüyorlar" dedi.