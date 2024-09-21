PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

İsrail-Lübnan krizinde üç senaryo! Topyekün savaş mı sınırlı işgal mi?

İsrail ile Lübnan Hizbullah’ı arasında misilleme saldırıları devam ediyor. Tel Aviv-Beyrut hattında gerilim artarken çatışmaların topyekün savaşın habercisi olduğu konuşuluyor. İngiliz The Times gazetesi ise Lübnan-İsrail geriliminde olası üç senaryoyu yazdı. Peki, Orta Doğu’daki gerilim sadece misilleme atışları ile kalacak mı yoksa topyekün bir savaşa dönüşecek mi? İşte, The Times’ın üç senaryosu…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Eylül 2024, 16:27 Güncelleme Tarihi 21 Eylül 2024, 16:51
İsrail-Lübnan krizinde üç senaryo! Topyekün savaş mı sınırlı işgal mi?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İsrail ile Hizbullah arasında misilleme savaşı devam ederken bölgedeki çatışmaların topyekün savaşa dönüşeceğine yönelik endişe artıyor.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın konuşmasının ardından İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi.Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın konuşmasının ardından İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi.

İNGİLİZ BASININDAN ÜÇ LÜBNAN SENARYOSU

İsrail'in Lübnan'da peş peşe düzenlediği siber saldırıların ardından Tel Aviv'den önce ülkenin güneyine sonra da başkent Beyrut'a hava saldırıları başladı. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ise uzun zaman sonra yaptığı ilk konuşmada intikam yeminleri etti. Peki, Beyrut-Tel Aviv hattında bundan sonra neler olacak? İngiliz gazetesi The Times, bölgede yaşanabilecek üç olası senaryoyu yazdı.

2006'DAN BU YANA BİR İLK

"İsrail ve Hizbullah, İsrail'in sınır ötesi bir pusuya yanıt olarak başlattığı hava harekâtı ve sınırlı kara işgali ile bir aydan fazla bir süre sonra 2006'dan bu yana ilk savaşlarına giriyor olabilir." diyen The Times, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılar ile savaşta yeni bir aşamanın sinyalini verdiğini söyledi.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi eski başkan yardımcısı Eran Etzion, önümüzdeki haftalarda üç senaryonun ortaya çıkabileceğini söyledi.

Tel Aviv-Beyrut hattında misilleme savaşı! Hizbullahın hedefi Golan TepeleriTel Aviv-Beyrut hattında misilleme savaşı! Hizbullahın hedefi Golan Tepeleri

ANLAŞMA SONA ERDİ

The Times, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ile İsrail arasında çağrı cihazlı saldırıya kadar bir anlaşma olduğunu belirtti ve daha önce Hayfa ve Tel Aviv gibi büyük şehirlere saldırmayan Hizbullah ile İsrail arasındaki anlaşmanın bozulduğuna dikkat çekti. The Times, ilk senaryonun sadece çatışma alanının biraz daha genişlemesi olduğunu belirtti.

İsrail Lübnan'da Hizbullah'a peş peşe iki siber saldırı düzenledi.İsrail Lübnan'da Hizbullah'a peş peşe iki siber saldırı düzenledi.

İKİNCİ SENARYO SINIRLI İŞGAL

The Times'a göre ikinci senaryo ise İsrail'in Lübnan'a sınırlı olsa da işgal operasyonu başlatması olabilir.

İsrail, BM'nin 2006'da ateşkes çağrısı yapan kararına uygun olarak Hizbullah'ın savaşçılarını sınırdan yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Litani Nehri'nin kuzey tarafına çekmesini istiyor. The Times'a göre ikinci senaryo kapsamında İsrail bu konuyu zorlayabilir.

İSRAİL TARİHİ FIRSAT OLARAK GÖRÜYOR

İngiliz gazetesine göre üçüncü senaryo ise 150 binden fazla füze ve rokete sahip, savaş deneyimi olan Hizbullah'ı yok etmek için bir savaş olabilir.

Etzion, "İsrail'de kabinede yer alan aşırı sağcılar, son birkaç günde yaşananları Hizbullah tehdidini ortadan kaldırmak ve hatta İran'a ciddi bir darbe indirmek için tarihi bir fırsat olarak görüyorlar" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan BM’de hitap edecek! Hangi konulara dikkat çekecek? Esad ile görüşecek mi?
İsrail-Lübnan krizinde üç senaryo! Topyekün savaş mı sınırlı işgal mi?
Bursa, Ankara, İstanbul... Mesafeler kısalacak! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu YHT için tarih verdi
Hocalardan sürpriz! Derbi öncesi 11’ler netleşti
Nevzat Bahtiyar’dan günler sonra gelen itiraf! Narin Güran’ın katilini açıkladı! Neden öldürdüğünü anlattı
Trabzon’daki sel sonrası devlet sahada! Taşkın ve heyelan meydana gelen Sürmene ve Araklı’da temizlik çalışmaları devam ediyor
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı: 30 bin temizlik personeli alınacak
Tel Aviv-Beyrut hattında misilleme savaşı! Hizbullah’ın hedefi Golan Tepeleri
Sneijder’den Fenerbahçe itirafı! Burak Yılmaz söyledi
Sahnede bir anda yere yığıldı! Ünlü şarkıcı Metin Arolat’ın son anları ortaya çıktı! Ünlülerden peş peşe paylaşım! Armağan Çağlayan, Ezgi Mola, Demet Akalın...
İsrail Gazze’de yine okula saldırdı: 21 kişi hayatını kaybetti
MİT ve Emniyet’ten PKK/KCK’ya operasyon: Avustralya yapılanmasında faaliyet gösteren terörist Çiğdem Aslan yakalandı
Leyla Alaton’dan ölüm tehdidi iddialarıyla ilgili flaş açıklama: Hakkında yakalama kararı var
Melo’dan Mourinho sözleri! Onunla birkaç kez yüzleştik
İngiltere’de siber saldırı paniği: Tankın içine de girsen kurtuluş yok
SON DAKİKA