İsrail-Lübnan krizinde üç senaryo! Topyekün savaş mı sınırlı işgal mi?

İKİNCİ SENARYO SINIRLI İŞGAL

The Times'a göre ikinci senaryo ise İsrail'in Lübnan'a sınırlı olsa da işgal operasyonu başlatması olabilir.

İsrail, BM'nin 2006'da ateşkes çağrısı yapan kararına uygun olarak Hizbullah'ın savaşçılarını sınırdan yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Litani Nehri'nin kuzey tarafına çekmesini istiyor. The Times'a göre ikinci senaryo kapsamında İsrail bu konuyu zorlayabilir.

İSRAİL TARİHİ FIRSAT OLARAK GÖRÜYOR

İngiliz gazetesine göre üçüncü senaryo ise 150 binden fazla füze ve rokete sahip, savaş deneyimi olan Hizbullah'ı yok etmek için bir savaş olabilir.

Etzion, "İsrail'de kabinede yer alan aşırı sağcılar, son birkaç günde yaşananları Hizbullah tehdidini ortadan kaldırmak ve hatta İran'a ciddi bir darbe indirmek için tarihi bir fırsat olarak görüyorlar" dedi.