İsrail kana doymuyor! Hedefinde yine kadın ve çocuklar var

GAZZE Hükümeti, İsrail ordusunun 10 Ekim'den bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını 591 kez ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 357 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu ihlaller kapsamında çoğu çocuk, kadın ve yaşlı 357 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 903 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail ordusu ayrıca onlarca Filistinliyi gözaltına aldı.

