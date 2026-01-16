İsrail helikopteri kurtarma operasyonunda düştü! Black Hawk Batı Şeria’da yere çakıldı

İsrail ordusuna ait bir Black Hawk helikopteri, Batı Şeria'da kötü hava koşulları nedeniyle yaptığı mecburi inişin ardından gerçekleştirilen kurtarma çalışmaları sırasında meydana gelen teknik bir arıza sonucu düştü.

İsrail helikopteri Batı Şeria'da yere çakıldı

İsrail ordusunun yazılı açıklamasına göre, Sikorsky UH-60 Black Hawk tipi helikopter salı günü olumsuz hava şartları sebebiyle işgal altındaki Batı Şeria'da boş arazide yere çakıldı.

Bu sabah başka bir helikopterle yürütülen taşıma ve kurtarma operasyonu sırasında, yere indirilmeye çalışılan helikopteri taşıyan halatın kopması sonucu hava aracı kontrolsüz şekilde yere çakıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Helikopterin düştüğü anların cep telefonu kameralarıyla kaydedildiği ortaya çıktı. İsrail Hava Kuvvetleri envanterinde "Yanshuf" adıyla bilinen ve İbranice'de "Baykuş" anlamına gelen Black Hawk helikopterleri, hem günlük lojistik görevlerde hem de askeri operasyonlarda personel taşımak amacıyla kullanılıyor.