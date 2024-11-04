İSRAİL ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINI ENGELLİYOR

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bazı mahalleleri yerle bir ettiği ve insanların enkaz altından çıkarılmasına izin vermediği bildirildi.

Görgü tanıklarına göre İsrail güçleri, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bazı mahalleleri bomba yüklü robot kullanarak yıktı.

İsrail ordusunun bölgede arama kurtarma çalışmalarını engellemesi nedeniyle de enkaz altında kalan çok sayıda Filistinlinin naaşı çıkarılamadı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinin doğusunda insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu bir çocuk öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Güneydeki Refah kentinin kuzeyinde bir motosikleti hedef alan İsrail saldırısında da 2 kişi hayatını kaybetti.

Bu arada görgü tanıkları, Refah kentinin doğu bölgesinde kimliği belirlenemeyen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 341 Filistinli öldü, 102 bin 105 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.