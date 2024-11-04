İsrail Hava Kuvvetleri Hizbullah'ın Suriye'deki istihbarat karargahlarına ait hedeflere saldırdı. Öte yandan Hamas, Mısır'ın başkenti Kahire'de El Fetih hareketi ile Gazze konusunda görüşme yaptıklarını duyurdu.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bazı mahalleleri yerle bir ettiği ve insanların enkaz altından çıkarılmasına izin vermediği bildirildi.
Görgü tanıklarına göre İsrail güçleri, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bazı mahalleleri bomba yüklü robot kullanarak yıktı.
İsrail ordusunun bölgede arama kurtarma çalışmalarını engellemesi nedeniyle de enkaz altında kalan çok sayıda Filistinlinin naaşı çıkarılamadı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinin doğusunda insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu bir çocuk öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Güneydeki Refah kentinin kuzeyinde bir motosikleti hedef alan İsrail saldırısında da 2 kişi hayatını kaybetti.
Bu arada görgü tanıkları, Refah kentinin doğu bölgesinde kimliği belirlenemeyen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 341 Filistinli öldü, 102 bin 105 kişi yaralandı.
Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Askerler, Tubas kentinin güneyindeki Tammun kasabasında bir evi kuşatarak, "Energa" tanksavar silahıyla bombaladı. Askerlerin evin çevresinden çekilmesinin ardından sağlık ekipleri evin içinden parçalanmış ve kimliği tespit edilemeyen bir Filistinlinin cesedini çıkardı.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Sivil İşler Genel Kurumunun, Tammun kasabasında bir kişinin daha öldürüldüğünü ve kasabadaki ölü sayısının 2'ye yükseldiğini ilettiği kaydedildi.
Açıklamada, İsrail askerlerinin Filistinlinin naaşını teslim etmediği ve öldürülen kişinin kimliğinin henüz belirlenemediği ifade edildi.
İsrail güçleri ayrıca Tubas'ın güneyindeki El-Faria Mülteci Kampına paletli buldozerler ve çok sayıda askeri devriye aracıyla baskın düzenledi. Ana cadde üzerinde konuşlanan askerler buldozerlerle caddeyi ve altyapıyı tahrip etti. Askerler kamp içindeki bazı evleri de basarak sokak aralarında gelişigüzel ateş açtı.
Kalkilya kentinde de El-Vad Caddesi ile El-Merec ve Hıllet Nevfel bölgeleri ile bazı evlere baskınlar düzenlendi.
Cenin'in güneyindeki Kabatiya kasabasına da baskın düzenleyen askerler, kasabanın giriş çıkışlarını kapattı, evlerde arama yaptı ve buldozerlerle altyapıyı tahrip etti.
İsrail ordusunun bugün işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait araca düzenlediği diğer bir saldırıda da 2 kişinin öldüğü bildirilmişti.
İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Suriye'den fırlatılan bir İHA'nın gece saatlerinde İsrail sınırlarında engellendiği belirtildi.
Açıklamada, Lübnan'dan İsrail'e atılan iki füzenin de gece yarısı engellendiği kaydedildi.
İsrail ordusu ayrıca, bir askerin Lübnan'ın güneyindeki çatışmada ağır yaralandığını duyurdu.
İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Suriye'deki Hizbullah'a ait istihbarat karargahlarını hedef aldığı iddia edilmişti.
Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, basın toplantısında, İran ile İsrail arasındaki tırmanan gerilime ilişkin açıklama yaptı.
Ryder, İran'ın misilleme yapacağı konusunda iddiada bulunmayacağını ifade ederek, "ABD hükümeti olarak, İran'ın, İsrail'in saldırılarına karşılık vermemesi gerektiği konusunda oldukça net olduğumuzu düşünüyorum. Eğer karşılık vermeyi seçerlerse, tabii ki İsrail'i ve İsrail savunmasını destekleyeceğiz." diye konuştu.
ABD'nin ilerleyen aylarda Orta Doğu'ya ek askeri güç konuşlandıracağına işaret eden Ryder, B-52 bombardıman uçaklarının bölgeye gönderildiğini vurguladı.
Pat Ryder, bu askeri güçlerin ABD'nin bölgedeki güçlerini korumak ve İsrail'i savunmak amacıyla konuşlandırılacağını belirterek, "İsrail'in savunmasını desteklemek için hazırız ve İran'ın herhangi bir misilleme saldırısında bulunmamasını temenni ediyoruz." dedi.
İsrail’in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırılarına Hizbullah ve İslami Direniş Örgütü’nden misilleme geldi. Hizbullah’tan yapılan açıklamada, Lübnan’ın Marun al-Ras kasabası yakınlarında bulunan İsrail güçlerine yönelik füze saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.
Ayrıca, İsrail'in Safed kentinin de bir dizi füze saldırısı ile hedef alındığı aktarıldı. İslami Direniş Örgütü’nden yapılan ayrı bir açıklamada da, Marun al-Ras kasabasının güney batı eteklerinde konuşlanan İsrail askerlerinin füze ile vurulduğu kaydedildi. İsrail ordusundan saldırılara ilişkin açıklama yapılmadı.
Orta Doğu'daki katliamlarını sürdüren İsrail, Filistin'de bir kez daha sivilleri hedef aldı. Filistin basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahya'da bulunan bir eve düzenlediği saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken, enkaz altında kalan sivilleri kurtarmaya yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
İsrail polisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun üst düzey danışmanlarından birini, yabancı medyaya gizli bilgileri sızdırdığı iddiasıyla tutukladı.
Muhalefet liderleri, istihbaratın "sahte" olduğunu ve Gazze'de ateşkesi ve rehine anlaşmasını engellemek için yapılan bir hilenin parçası olduğunu söylüyor.
Soruşturma, başbakanlık ofisinin, Hamas'ın Mısır sınırından Gazze'deki rehineleri kaçırmayı planladığı ve İsrail toplumunda bölünmeler yaratarak Netanyahu'ya rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes anlaşması için baskı yapmayı planladığı iddiasını yabancı medyaya yaydığı iddiaları etrafında dönüyor.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 2’ye yükseldiğini bildirdi.
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte İsrail saldırılarında 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 90 kişinin de yaralandığını belirtti. Bakanlık, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 2’ye, yaralıların sayısının ise 13 bin 492’ye yükseldiğini ifade etti.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenledikleri saldırıda, İsrail askerlerinden ölen ve yaralananların olduğunu duyurdu.
Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir eve saklanan İsrail askerlerine roketle saldırı düzenlendiği belirtildi.
Cibaliya Mülteci Kampı'nın orta kesiminde yer alan Yemen es-Said Hastanesi yakınlarında gerçekleşen saldırıda İsrail askerlerinin öldüğü veya yaralandığı aktarılan açıklamada, Gazze kentinde de İsrail askerlerinin hedef alındığı ifade edildi.
Konuyla ilgili İsrail ordusundan henüz açıklama yapılmadı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 341 Filistinli öldü, 102 bin 105 kişi yaralandı.
Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail, çeşitli bölgelerden gönderilen 8 insansız hava aracından (İHA) 7'sine müdahale edildiğini ve Lübnan'dan 60 füze ile havan mermisi atıldığını duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Batı Celil bölgesinde Lübnan'dan gönderilen bir İHA'ya müdahale edildiği, kuzeydeki birçok bölgede uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi.
İsrail ordu radyosunun haberinde de çeşitli bölgelerden gönderilen 8 İHA'dan 7'sine müdahale edildiği aktarılırken son İHA'nın akıbetine ilişkin ise bilgi verilmedi.
İsrail İtfaiyesinin Telegram hesabından yapılan açıklamada, bir İHA'nın "Liman" isimli yerleşim yerinde bir binaya isabet ettiği, can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı kaydedildi.
"Irak İslami Direnişi" isimli milis grubundan yapılan açıklamada ise İsrail'in kuzeyinin İHA'larla iki kez hedef alındığı duyuruldu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine 60 füze ve havan mermisi atıldığı aktarıldı. İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celil bölgesine yaklaşık 30 havan mermisi, Batı Celil bölgesine de yaklaşık 30 füzenin atıldığı ifade edildi.
Füze ve havan mermilerinden bazılarına müdahale edildiği diğerlerinin ise açık alana düştüğü açıklandı.
İsrail ordusu, bugün Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlenen hava saldırısını üstlendiğini duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Suriye'deki Hizbullah'a ait istihbarat karargahlarını hedef aldığı iddia edildi.
Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının vurduğu belirtilen hedeflerin Hizbullah’ın istihbarat toplama ve değerlendirmelerinden sorumlu birimler olduğu öne sürüldü.
Suriye rejiminin ajansı SANA'nın haberinde, yerel saatle 18.05'te İsrail'in Şam'ın güneyinde birkaç noktayı hava saldırısıyla hedef aldığı iddia edilmişti.
Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman Golan Tepeleri tarafından gelen füzeleri karşılayarak çoğunu düşürdü. Saldırıda, maddi hasar meydana geldi." ifadesi kullanılmıştı.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırıları sonucu Lübnan'dan Suriye'ye geçişlerin devam ettiğini ve sınırda çok çaresiz bir durum olduğunu bildirdi.
BMMYK'nin X'teki hesabından Lübnan-Suriye sınırındaki duruma ilişkin paylaşım yapıldı.
"Suriye-Lübnan sınırındaki ekiplerimiz çok çaresiz bir durum bildirmeye devam ediyor." ifadeleri kullanılan paylaşımda, Lübnan'dan Suriye'ye geçiş yapanların yüzde 71'inden fazlasının Suriyeli olduğu kaydedildi.
Paylaşımda, birçoğunun böyle bir yolculuk için ellerindeki her şeyi sattığını aktardığı belirtilerek, "BMMYK yardım ediyor ancak ihtiyaçlar çok büyük. Daha fazla fona ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulunuldu.
BM Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) 1 Kasım'da yapılan açıklamada, İsrail'in zorla yerinden etme talepleri ve ardından gelen saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin sayısında önemli artış yaşandığına dikkat çekilerek, "Toplamda 842 binden fazla kişi yerinden edildi, bunların yarısından fazlası kadın ve kız çocuğu." ifadesi kullanılmıştı.
LÜBNAN'DA 2 BİN 986 KİŞİ ÖLDÜ
Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 986 kişi öldü, 13 bin 402 kişi yaralandı.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.
Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.
İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.
Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 539 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.
Hamas, Mısır'ın başkenti Kahire'de El Fetih hareketi ile Gazze konusunda görüşme yaptıklarını duyurdu. Hamas'ın üst düzey yetkilisi Usame Hamdan Kahire'de Filistinli grup Fetih ile Gazze'deki İsrail saldırıları ve ulusal birliğe doğru atılan adımları görüşmek üzere görüşmelerde bulunduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:
Fetih hareketindeki kardeşlerle Mısır'ın cömert daveti üzerine bir toplantı yapıldı. Çeşitli ulusal meseleleri, özellikle Gazze'deki savaşı ve ulusal eylem yollarını tartıştılar.
İsrail Hava Kuvvetleri Hizbullah'ın Suriye'deki istihbarat karargahlarına ait hedeflere saldırdı.
Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlenen saldırıyı İsrail ordusu üstlendi.İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Suriye'deki Hizbullah'a ait istihbarat karargahlarını hedef aldığı iddia edildi.
Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının vurduğu belirtilen hedeflerin Hizbullah’ın istihbarat toplama ve değerlendirmelerinden sorumlu birimler olduğu öne sürüldü.
Suriye rejiminin ajansı SANA'nın haberinde, yerel saatle 18.05'te İsrail'in Şam'ın güneyinde birkaç noktayı hava saldırısıyla hedef aldığı iddia edilmişti.
Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman Golan Tepeleri tarafından gelen füzeleri karşılayarak çoğunu düşürdü. Saldırıda, maddi hasar meydana geldi." ifadesi kullanılmıştı.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.