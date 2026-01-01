İsrail Gazze’de soykırımı sürdürdü!

Katil İsrail, 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik kanlı bir saldırı başlattı. Aralarında çocukların da olduğu yaklaşık 80 bin kişi şehit düştü. Siyonist katiller ateşkese rağmen saldırısını sürdürdü. İsrail'in Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda Filistinli İtaf Cundiyye, aralarında üç kızı ve 11 torununun da bulunduğu ailesinden 28 kişiyi kaybetti. Saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki bir çadır kampa sığınan Cundiyye, böbrek yetmezliğiyle mücadele ettiğini söyledi.

171 BİN KİŞİ YARALANDI

Tıbbi malzeme eksikliği ve bölgedeki abluka nedeniyle Cundiyye'nin sağlık durumu giderek kötüleşti. Bu arada Filistin Merkezi İstatistik Bürosu, işgal altındaki Batı Şeria ile Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin 2025 raporunu yayımladı. Rapora göre, Filistin toprakları bu yıl eşi görülmemiş insani ve demografik koşullara tanık oldu. İsrail ordusu ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaptığı soykırıma dikkat çekildi. Söz konusu can kayıplarının yüzde 98'i, İsrail'in, 2 yıldan fazla süre soykırım uyguladığı Gazze'de kaydedildi. Soykırım nedeniyle Gazze Şeridi'nde nüfusun yüzde 10,6 geriledi. İsrail'in Ekim 2023'te başlayan ve 2 yıldan fazla süren Gazze'deki soykırımında 18 bin 592'si çocuk, 12 bin 400'ü kadın olmak üzere 80 bin Filistinli hayatını kaybetti. Bu saldırılarda 171 binden fazla Filistinli yaralandı, büyük çoğunluğu enkaz altında kaldığı düşünülen yaklaşık 11 bin kişi ise halen kayıp.