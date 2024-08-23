SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

İsrail çöküşün eşiğinde! ‘Felaketin son uyarısı!’ diyerek açıkladılar! Netanyahu'ya mektup

Gazze'de yaşanan insanlık dramının sona ermesi için tüm gözler ateşkes görüşmelerinin son durağı olan Kahire'ye çevrilmiş durumdayken ABD'lı başkan adayı Harris, İsrail'in kendini savunma hakkını her zaman savunacağını ve İsrail'in kendini savunma kabiliyetine sahip olmasını sağlayacağını açıkladı. İsrail cephesi ise Philadelphia Koridoru'ndaki işgalinde ısrarcı olduğunu vurguladı. İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet Başkanının Netanyahu'ya gündemi sarsan bir mektup gönderdiği de açığa çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 12:15 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 12:17
İsrail çöküşün eşiğinde! ‘Felaketin son uyarısı!’ diyerek açıkladılar! Netanyahu’ya mektup

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İsrail'in Gazze'deli katliamı sürüyor.

Sınır bölgesine kara saldırısı başlatarak Philadelphia Koridoru'nu işgal eden İsrail ordusu, bölgedeki konumunu koruyor.

İşgal ordusuna ABD'lı başkan adayı Harris'ten de destek geldi. Harris, İsrail'in kendini savunma hakkını her zaman savunacağını ve İsrail'in kendini savunma kabiliyetine sahip olmasını sağlayacağını açıkladı.

Öte yandan Netanyahu cephesinde yeni gelişmeler yaşandı.

Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Şin-Bet Başkanı Bar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Batı Şeria'daki güvenlik durumu hakkında bir mektup gönderdi.


Bar, "Batı Şeria'da yerleşimciler tarafından işlenen suç oranlarının artması, olayların patlak vermesine ve taraflar arasında kan akmasına, böylelikle de ulusal güvenliğin çökmesine yol açacaktır." ifadelerini kullandı.


Ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, Bar'ın Netanyahu'ya gönderdiği mektubuyla alakalı olarak, "yaklaşan felakete dair son uyarı" değerlendirmesinde bulundu.


Lapid, "Felaketlerin hükümeti, ulusal güvenliğin çöküşü konusunda uyarıldı. Bunu bilmediğimizi iddia edemez." yorumunu yaptı.

İsrailli askeri yetkililer, 18 Ağustos'ta, Batı Şeria'da polisin kontrolündeki bölgelerde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik şiddetinin arttığı uyarısında bulundu.


İsrail'de polis gücü, Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'in idaresinde bulunuyor.


İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 640 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Irak’ın kuzeyinde 16 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Aslı Baykal’dan Berat Albayrak’ın enerji vizyonuna övgü: Türkiye’nin önüne çok büyük bir yol açtı
Türk Telekom
Asgari ücrete enflasyon ayarı! 4 formül masada: Yeni oranlarla zamlı 2024 Ocak maaşı ne kadar olacak?
Fenerbahçe’de 11 değişiyor! Mourinho’dan sürpriz karar
Dilan Polat’ın lüks araç muamması: Geri alabilecek mi? Herkesin atladığı o gerçek...
Sağlık Bakanlığından Kars Aile Mahkemesi’nin topuk kanı kararına itiraz! Uzmanlar uyardı: Geri dönüşü yok
İstanbul Boğazı’nda usulsüz işler! Vaniköy’ün sırtına saplanan villaya soruşturma başlatıldı | İBB ne karşılığında göz yumdu | Paris gezisinin diyeti mi ödendi?
Fenerbahçe’de kasa dolacak! 2 yıldızdan 20 milyon euro
Başkan Erdoğan’dan yeni Anayasa mesajı: Bu hedeften bir an bile uzaklaşmış değiliz
Kemal Kılıçdaroğlu hançercisi Ekrem İmamoğlu ile ne görüştü? Özgür Özel tasfiye mi edilecek?
PKK’lı kundakçı TikTok üzerinden emir aldı! Hedefi Antalya’da oteli bulunan üst düzey bir siyasetçi çıktı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı! O bölgeler için alarm verildi... HAVA DURUMU
Galatasaray’a 60 milyon euroluk Zaha müjdesi!
1 milyon liraya okul öncesi eğitim! Özel anaokulları zammı abarttı fiyatlar tıp fakültesini geçti
SON DAKİKA