İsrail bir kez daha Suriye'ye saldırdı! 16 zırhlı araçla Sayda'ya girerek zorla anket yaptılar!

Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği soykırımla dünyadan büyük tepkiler alan İsrail ordusu, Suriye’nin egemenliğine yönelik ihlallerini de sürdürüyor. Edinilen bilgilere göre İsrail güçleri bugün erken saatlerde Güney Kuneytra kırsalındaki Sayda kasabasına kara harekatı düzenledi.Suriye medyası, Sayda köyüne baskın düzenleyen İsrail askerlerinin, yardım dağıtma bahanesiyle köy halkı ile zorla anket yaptığını aktardı.

Soykırımcı İsrail güçleri, bugün erken saatlerde Suriye'nin güneyindeki Kuneytra kırsalında bulunan Sayda kasabasına kara harekatı düzenledi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığı bilgilere göre, 16 İsrail zırhlı aracından oluşan bir İsrail askeri gücü, Tel Ebu Gitar'dan Sayda'ya doğru harekete geçti.

SAVAŞ UÇAKLARI DA DAHİL OLDU

İsrail güçlerinin sivil evlere baskın ve aramalar düzenlediği ve kısa bir süre sonra geri çekildiği kaydedildi.

İsrail savaş uçaklarının da kuzey Kuneytra hava sahası üzerinde uçtuğu belirtildi.

KÖY HALKINA BASKI

Suriye medyasında yer alan diğer bir bilgiye göre Sayda köyüne baskın düzenleyen İsrail askerleri, yardım dağıtma bahanesiyle köy halkı ile zorla anket yapmaya çalıştı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde, köy halkının bu girişimi reddettiği ve İsrail'den herhangi bir yardım kabul etmediği aktarıldı.

İsrail güçleri, 1974 Silahsızlanma Anlaşması'nı, uluslararası hukuku ve Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ederek Suriye topraklarına sık sık kara saldırıları düzenliyor.

