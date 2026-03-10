CANLI YAYIN
Geri

İsrail ateşkesi bozdu | Yeniden Gazze'ye saldırdı

İsrail ABD ile İran'a yaptıkları saldırıları fırsat bilip Gazze Şerid'nin kuzeyindeki Sabra bölgesine saldırı düzenledi.

Giriş Tarihi:
İsrail ateşkesi bozdu | Yeniden Gazze'ye saldırdı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Sabra bölgesinde Hamas'a ait bir roket fırlatma sahasına saldırı düzenledi.
  • İsrail ordusu, roket fırlatma sahasının yeniden kullanılabilir hale getirildiğini ve bunun ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini savundu.
  • IDF, İsrail ve halkına yönelik tehditleri önlemeye yönelik faaliyetlerini sürdüreceğini açıkladı.

İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, bu kez Gazze'yi hedef aldı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Sabra bölgesinde bulunan Hamas'a ait bir roket fırlatma sahasına saldırı düzenlendiği bildirildi.

Sahanın yeniden kullanılabilir hale getirildiği savunularak, bunun ateşkes anlaşmasının ihlali anlamına geldiği aktarıldı. IDF güçlerinin, İsrail ve halkına yönelik tehditleri önlemeye yönelik faaliyetlerini sürdüreceği ifade edildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler