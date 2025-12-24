PODCAST CANLI YAYIN

İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor: Savaş uçaklarıyla vurdular

İsrail, 27 Kasım 2024’te sağlanan ateşkese rağmen Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son olarak savaş uçakları Nebatiye vilayetinde Numeyriye ve Homin vadilerini hedef alırken bölge üzerinde İsrail İHA’larının yoğun uçuş yaptığı bildirildi.

İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine hava saldırıları düzenledi.

LÜBNAN'A HAVA SALDIRISI

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Nebatiye'de Numeyriye ve Homin vadilerinin olduğu bölgeye bir dizi saldırı düzenledi.

Öte yandan İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) Nebatiye'nin beldelerinde yoğun uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, İsrail saldırısı sonrası hedef alınan noktalardan dumanların yükseldiği görüldü.

Lübnan makamlarından ise saldırılara ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda, "Hizbullah'ın roket fırlatma noktalarının ve daha önce grubun kullandığı yapıların" hedef alındığı savunuldu.

İSRAİL ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRIYOR

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hâla işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

