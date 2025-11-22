İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor! Şehitler var
İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılara devam ediyor. Siyonist ordu Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr Balah kentinde bir binayı hedef aldı. Saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar ve hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı.
İSRAİL YİNE GAZZE'YE SALDIRDI
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Balah kentinde bir binayı hedef aldı.
ŞEHİTLER VAR
Saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar ve hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı.
İsrail'in son birkaç saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 21 Filistinli hayatını kaybetti.