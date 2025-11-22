İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor! Şehitler var

İsrail yürürlükteki ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze 'ye saldırmaya devam ediyor.

Gazze, AA

ŞEHİTLER VAR

Saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar ve hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı.



İsrail'in son birkaç saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 21 Filistinli hayatını kaybetti.

