PODCAST CANLI YAYIN

İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor! Şehitler var

İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılara devam ediyor. Siyonist ordu Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr Balah kentinde bir binayı hedef aldı. Saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar ve hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor! Şehitler var

İsrail yürürlükteki ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'ye saldırmaya devam ediyor.

Gazze, AAGazze, AA

İSRAİL YİNE GAZZE'YE SALDIRDI

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Balah kentinde bir binayı hedef aldı.

Gazze, AAGazze, AA

ŞEHİTLER VAR

Saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar ve hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsrail'in son birkaç saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 21 Filistinli hayatını kaybetti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi 2. Oturumunda konuştu
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi'nde! Liderlerle aile fotoğrafı: Peş peşe kritik temaslar
İDEFİX
Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni: Konu konser vurgunu!
Trump’ın elçisinden Ukrayna’ya ültimatom! Kiev’den cevap geldi
Başkan Erdoğan'dan G20'ye "adil olun" çağrısı! Küresel ticarette değişiklik şart
CHP'de İmralı krizi: "Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin” diyerek istifa etti
Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Transferde bomba patlayacak
Kompresör dehşeti can aldı! Ölen çocuğun ailesi sessizliğini bozdu
Trump baskısına rağmen G2'de bildiri kabul edildi! Kamera krizi: Açık olduğunu fark edince...
Fenerbahçe kritik virajda! Rizespor maçının 11'inde sürpriz tercih
CHP'li İBB'nin ilk icraatı veri hırsızlığı oldu: "İstanbul Senin" değil!
Beşiktaş'ın Samsunspor maçı 11'i netleşti! Sergen Yalçın'dan orta saha kararı
Yine tarihin yanlış tarafı: CHP Terörsüz Türkiye sürecini zehirliyor!
Soros Avrupa'dan kovuluyor! Macaristan fitili ateşledi Bulgaristan soruşturma başlattı | Romanya'dan suikast iddiası
Emekliye tarihin en kapsamlı desteği: 3 bakanlık devrede!
Mamdani içi çocuk olmaya çalıştı! Trump ile toplantıya damga vuran an
Esnaf kredilerinde yeni dönem! Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarih vererek duyurdu
Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in müthiş değişimi gündemde: Son hali olay oldu!