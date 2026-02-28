İsrail "amaç rejimi değiştirmek" dedi İran'da halk sokaklara döküldü

ABD ve İsrail İran'a yönelik saldırılar başlatırken Tahran'da halk hükümete destek için sokaklara döküldü.

İSRAİL'DEN SUİKAST LİSTESİ

İsrail'in İran dini lideri Ayetullah Hamaney, Genelkurmay Başkanı Seyyid Abdülrahim Musevi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Savunma konseyi sekreteri Ali Şamhani ve Ulusal güvenlik konseyi sekreteri Ali Laricani'ye suikast düzenlediği iddia ediliyor. İran ise Pezeşkiyan'ın suikasttan kurtulduğunu duyurdu.

İSRAİL VE ABD REJİMİ DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYOR

Üst düzey bir İsrailli yetkili, saldırıların amacının İran rejimini düşürmek olduğunu söyledi ve"Geçmişteki, günümüzdeki ve gelecekteki tüm liderleri hedef alıyoruz. Başarısı İran halkının ne kadar ayaklanacağına da bağlı." dedi.