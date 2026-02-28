İsrail "amaç rejimi değiştirmek" dedi İran'da halk sokaklara döküldü
İsrail İran'da üst düzey devlet kademesini hedef alan suikastşar düzenlediğini iddia ediyor. İsrail ve ABD saldırıların İran'da rejimi değiştirmeyi hedeflediğini açıkça belirtirken Tahran'da halk hükümete destek için sokaklara döküldü.
ABD ve İsrail İran'a yönelik saldırılar başlatırken Tahran'da halk hükümete destek için sokaklara döküldü.
İSRAİL'DEN SUİKAST LİSTESİ
İsrail'in İran dini lideri Ayetullah Hamaney, Genelkurmay Başkanı Seyyid Abdülrahim Musevi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Savunma konseyi sekreteri Ali Şamhani ve Ulusal güvenlik konseyi sekreteri Ali Laricani'ye suikast düzenlediği iddia ediliyor. İran ise Pezeşkiyan'ın suikasttan kurtulduğunu duyurdu.
İSRAİL VE ABD REJİMİ DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYOR
Üst düzey bir İsrailli yetkili, saldırıların amacının İran rejimini düşürmek olduğunu söyledi ve"Geçmişteki, günümüzdeki ve gelecekteki tüm liderleri hedef alıyoruz. Başarısı İran halkının ne kadar ayaklanacağına da bağlı." dedi.
İRAN'DA HALK SOKAKLARDA
İran ve İsrail, İran'a yönelik saldırılarla rejimi değiştirmeye çalışırken İran'da ise halk hükümete destek için sokaklara döküldü.